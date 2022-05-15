Война в Приднестровье

Украинская разведка сообщила о явных признаках того, что рашисты собираются развязать войну в Приднестровье, объявив его “независимой республикой”, точно также как это сделал “бункерный” с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Все это, как и в случае с Украиной, будет сделано для захвата Молдовы целиком. И если украинцы долгое время готовились к атаке рашистов, владея при этом значительной армией при поддержке западного вооружения, то ситуация в Молдове куда менее обнадеживающая. Если агрессору удастся захватить эту страну, угроза нависнет над Одессой.

Перспектива расширения военного кризиса до масштабов регионального, была всерьез воспринята на Западе. Румыния, которая является членом НАТО, а также считает Молдову своим “братским народом”, уже готовится оказать помощь Кишиневу в случае необходимости. США, предварительно, отправили подкрепление из своего личного состава в Румынию, для предотвращения возможных поползновений агрессора со стороны Преднистровья.

В тоже время, украинские представителя однозначно дали понять, что готовы оказать Молдове “услугу” и решить “не решаемую” проблему с оккупированной территорий на северо-востоке страны. На территории непризнанного «ПМР» расположены незначительные силы противника, которые в нынешнем количестве и обмундировании, не представляют угрозы для Украины. Но, чтобы рашисты не смогли укрепить свою группировку в Приднестровье, украинская сторона заявила о возможности “отвоевать” эту территорию для Молдовы.

Пока что, власти Кишинева никак не отреагировали на данное предложение. Следует отметить, что Майя Санду – президент Молдовы – занимает хоть и проевропейскую позицию, однако со дня своего назначения на пост и до сих пор, не проявила себя в роле сильного и решительного лидера.

Вероятность конфликта оценивается украинской стороной, как высокая. Поэтому, на рубежах с Приднестровьем выставили усиленные блокпосты и заградили дорогу бетонными блоками. В том случае, если конфликт начнется, он, безусловно, создаст новый фронт и усложнит ситуацию на юге Украины. Однако это лишь отсрочит окончание войны, но не позволит выиграть рашистам.