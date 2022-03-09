Война Путина за память: next big theme России - идеология победы

Российский историк и публицист Сергей Медведев в интервью с украинской журналисткой рассказал о том, как Путин подливает масла в разгоревшуюся в мире так называемую войну за память. Причем не только в иных странах, но и в России.

– Вы пишете, что Россия ведет четыре войны – за пространство, символы, тело и память. Какая из этих четырех войн сейчас в наиболее горячей стадии?

– Конечно, память. Причем везде в мире. Везде в мире схватки за память оказались самыми… Смотрите, что твориться сейчас с движением Black lives matter – со свержением памятников, с пересмотром всей рабовладельческой колониальной историей Запада. И в России тоже, как это называется next big theme – следующая большая идея.

Потому что идея Крыма, идея войны с Украиной, она, кажется, выветрилась и уже больше не мобилизует людей так сильно. Хотя, как мне говорят, на государственных каналах до сих пор крутят на ток-шоу, рассказывает про Украину. Но в принципе, сейчас главная конфликтная зона, которая раздувается государством, это память.

Не случайно Путин пишет статьи о памяти в связи с празднованием 75-летия окончания Второй мировой войны, в связи с Холокостом, его выступление в Яд Вашеме в Иерусалиме, в связи с памятниками, снос памятника, перенос памятника Коневу в Праге и неожиданно вот эта абсолютно новая, непредсказуемая война с Чехией начинается по поводу памяти. И это оказывается такой невероятно горячей историей, за которую люди в России готовы сажать, а на войне Россия готова воевать.

– Парад Победы во время эпидемии коронавируса - это также борьба за память, одна из битв?

– Ну да, тут побороться особо не за что, уже выиграна эта война. Ну, это некая религия.

9 мая – это государственная религия в России, она стала основной идеологией. Раньше был коммунизм, а сейчас идеология победы. И Россия живет в этом перманентном 9 мае. Нацепила георгиевскую ленту на все вокруг.

И вот людям нужно постоянное подтверждение того, что мы победили, весь мир признает нашу победу и, конечно, это должно было быть одним из главных пиар-событий для Путина в 2020 году.

И он очень, скажем так, болезненно воспринял в связи с коронавирусом, что его лишили двух любимых игрушек: голосования по поправкам к Конституции и Парада Победы. И вот было сделано так, чтобы любой ценой эти события были проведены – голосование и Парад Победы.