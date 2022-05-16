Бойцы теробороны при раскопках нашли историческое древности

Бойцы 126-й отдельной бригады территориальной обороны Одессы, вырывая окопы, случайно обнаружили древни амфоры, датируемые V-IV века до н.э.

Неожиданная находка обогатила историческое наследие Украины. Если бы не необходимость в создании фортификационных сооружений, реликвии так и остались бы в земле.

Амфоры, могут принадлежать грекам либо скифам, которые торговали с древнегреческой цивилизацией на территории северного Причерноморья в этот период времени.

Несомненно, цена, которую платят украинцы за свою свободу и независимость высока и лучше эти амфоры навсегда остались бы лежать в земле, но жизни украинцев были бы сохранены. Тем не менее, воины могут собой гордиться, что им посчастливилось обнаружить столь ценный экспонат древнего мира, пусть и в такое трудное время.