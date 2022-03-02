Военный трибунал неизбежен

Военный суд в Гааге уже получил уведомление о возбуждении уголовного дела по факту военных преступлений Российской Федерации. Дело начнут рассматривать 7-8 марта. Сейчас ведется сбор информации, подтверждающей военные преступления: расстрел мирных жителей, мародерство, бомбардировка городов, жилых зданий, больниц, роддомов и т.д.

Необходимо отметить, что в суде Гааги до сих пор действует смертная казнь. Основным претендентом по вынесению приговора высшей меры наказания является никто иной как Путин.

Нашей главной задачей в этом деле является максимальное распространение уже имеющихся свидетельств военных преступлений, а также фото-, видеофиксация новых свидетельств античеловечных действий российских оккупантов.