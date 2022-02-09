Военный эксперт Юрий Кочевенко: "Россияне пытаются заставить Зеленского играть по правилам Кремля"

14:18 19 Сентябрь Киев, Украина

Военный эксперт Юрий Кочевенко уверен, что достижение мира в Украине путем дипломатии – наивное понимание ситуации.



По его словам, договоренности в международном формате вряд ли принесут Украине мир и безопасность, поскольку Россия не планирует отказываться от своей главной задачи – давления на Киев как в политических, так и в военных аспектах.