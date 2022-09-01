Военный эксперт объяснил, зачем Британия передает Украине военные корабли

Он рассказал, что об этом шла речь до полномасштабного вторжения России, а в оккупированном сейчас Мариуполе британцы даже начали строить свою инфраструктуру, которая сейчас разрушена или захвачена.

«Это неожиданно. Более того, не просто передадут, а уже идет подготовка моряков, об этом заявлялось. А у нас война рано или поздно будет окончена и нужно будет дальше отстраивать и флот в том числе. Речь идет не о том, что эти корабли вам завтра передадут и где-нибудь поставят», — объяснил военный эксперт.

Левин прогнозирует, что передача кораблей может состояться осенью.

«Ситуация кардинально меняется. Если у нас несколько месяцев назад на полном серьезе ждали высадки в Бессарабии и Одессе, потом мы освободили Змеиный остров, а ракеты заставили российский флот отойти на базы, а некоторые даже переместились еще дальше, из Крыма именно на базы самой России. Должна была произойти такая ситуация, что юг и Херсон будут блокированы и уволены, тогда это возможность, катера, тральщики или патрульные катера, корабли будут поступать в обновленный новый флот Украины», — рассказал он.

Военный эксперт отметил, что все довоенные заказы продолжают работать, поскольку «Украина за три дня не упала и она не упадет, останется такой, как была, с тем правительством, которое выбирали люди».

Также Левин напомнил, что в Турции продолжают строить для Украины корветы Ада.

«Завтра россия сядет подписывать какой-то позорный документ с Украиной, где на условиях Украины будут диктоваться дальше послевоенные реалии, и как раз будут готовиться корабли к спуску на воду и передаче Украине из той же Турции, Британии, и моряки уже будут готовы, которые сейчас проходят подготовку» , – прогнозирует он.