Старший научный сотрудник по авиации и военным технологиям Королевского института объединенных вооружений (RUSI) Джастин Бронк высказал свое экспертное мнение о введении бесполетной зоны над Украиной. В своем онлайн-журнале RUSI Defens Systems, редактором которого является, он опубликовал большую статью, под названием «Бесполетная зона Украины была бы неэффективной, опасной и подарком для Путина».

Эксперт признает, что бесполетная зона над Украиной конечно бы защитила мирное население и требования по ее введению со стороны западных стран вполне объяснимы, но считает это серьезной политической и военной ошибкой.

Во-первых, по мнению Джастина Бронка – это был бы серьезный эскалационный шаг, который подразумевал бы уничтожение любого российского самолета в воздушном пространстве Украины и поражение средств противовоздушной обороны. Во-вторых, есть опасность дружественного огня, ведь армии Украины и России применяют одинаковое вооружение и самолеты. Кроме того, кампанию было бы невозможно ограничить территорией Украины, поскольку четыре дивизиона ЗРК большой дальности С-400 находятся в Беларуси и в аннексированном Крыму. Также задействование этих ЗРК позволит нейтрализовать топливозаправщиков, а значит сделает неэффективной истребительную авиацию западных стран над центральной, южной и восточной Украиной.

На эту тему высказывался и обозреватель немецкой Die Welt Герхард Хегман в своей статье «Что означает для Запада применение ракеты Кинжал». По мнению Герхарда Хегмана, еще одной «неразрешимой» задачей для введения бесполетной зоны является применение противником гиперзвукового оружия «Кинжал». Ракета, по некоторым данным, развивает скорость превышающую скорость звука в пять-десять раз и не оставляет времени на ее уничтожение после опознавания. Хегман подчеркивает, что специалисты НАТО признают действенность Кинжалов и не могут ничего противопоставить. Хегман заостряет внимание, что во время атак на военные объекты в населенных пунктах Делятин и Константиновка, ракета несла обычный боезаряд, но способна нести и ядерную боеголовку мощностью от 100 до 500 килотонн, что в несколько раз превышает мощность американской бомбы сброшенной на Хиросиму.

Об этом же говорит и президент США Джо Байден: «у нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить». И хотя эпитет «почти» внушает надежду, но надо понимать, что пока, оружия способного нейтрализовать ракету Кинжал нет, а в условиях медленного продвижения войск по Украине и необходимости объяснять собственному населению потери в живой силе и технике - это означает высочайшую вероятность молниеносной эскалации со стороны Кремля.

Кроме того, Джастин Бронк выступает против бесполетной зоны поскольку считает, что единый ответ на российскую агрессию легко может быть подорван НАТО, даже если его вмешательство будет оправдано «коалицией добровольцев». По его мнению, гораздо эффективнее продолжать поставки ПЗРК и ЗРК советского производства, которые еще имеются на складах восточных государств-членов НАТО. Даже поставки самолетов МиГ-29, так не оправдают себя, ведь демонтаж секретного оборудования стандартов НАТО, которое не должно попасть в Украину, а также обучение украинских пилотов займет непозволительно много времени и вызовет большой политический резонанс.

Таким образом, по мнению Джастина Бронка, любые попытки стран НАТО установить бесполетную зону, которые неминуемо повлекут за собой прямой бой российской авиации с истребительной авиацией Альянса, послужат доказательством экзистенциальной угрозы со стороны Блока и оправдают «вторжение на опережение», этот «подарок» так необходим сегодня для поддержания действующей власти Кремля.