Военный аналитик заявил о капитуляции рашистов

Как отметил Адрей Политковский, военный аналитик, заслуживающий доверия, рашисты начали взрывать мосты, соединяющие реки на Донбассе. Об этом он узнал из обнародованных докладов разведки. Стоит отметить, что уничтожение переправ происходит в районах, которые оккупанты контролировали после захвата в 2014 году. По его мнению, это означает, что рашисты не просто начали допускать свое поражение, но и просчитывают ситуацию, которая должна будет замедлить наступление украинских войск.

Иначе объяснить подрывы важных переправ невозможно. Учитывая то, что рашистам необходимо подвозить провизию и резервы для своих войск, уничтожение мостов в данном случае, выглядит крайне не логично. То есть, уже сейчас, оккупанты готовятся удерживать позиции, которые они заняли еще в 2014 году.

По словам Политковского, такие действия можно расценивать, как “подготовку к капитуляции”. К слову, риторика пропагандистов также сменилась. Они перестали говорить о захвате всей Украины и вновь вернулись к “необходимости защитить людей на Донбассе”.

Не стоит рассчитывать на то, что рашисты “сегодня-завтра” начнут отступать. Однако продвижение ВСУ на север и северо-восток от Харькова, говорит о том, что оккупантам не хватает сил, чтобы одновременного удержания захваченных позиций после 24 февраля и проведения наступательных действий для выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

После того, как Украина получит достаточное количество западного вооружения, разрушенные оккупантами мосты на Донбассе, станут единственным грамотным решением в этой войне. Они, как и частичная мобилизация агрессора, лишь растянут боевые действия, но не смогут лишить Украину победы.