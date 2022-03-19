Военные преступления рашистов на собственной территории

Рашисты известны своим цинизмом. Прибегая к тактике террора в операциях “под чужим флагом”, оккупанты убивают собственных граждан. Так уже случалось в конце 90-х, когда ФСБ организовала ряд терактов в российских городах, чтобы обвинить в этом чеченцев и ввести войска в их страну.

Рашисты атаковали оккупированный Донецк, обвинили в этом украинскую сторону, чтобы убедить народ в правдивости пропагандистских заявлений против украинцев.

Также, были атакованы белорусские города, для того, чтобы оправдать введение армии Белоруссии в Украину.

Кроме того, оккупанты готовят “операцию под чужим флагом” и собираются совершить теракты в российских городах – Белгороде, Ростове-на-Дону и других приграничных селениях.

Правительство рашистов, начало привлекать к войне все больше необученных курсантов и срочников, что также, по сути, является военным преступлением, ведь они отправляют этих людей на убой без должной подготовки.

Не зря сенат США признал “злобного карлика” военным преступником. На этого “руководителя” следует объявить международную охоту, как на террористы №1 в мире. Физическая ликвидация одного человека позволит сохранить десятки тысяч жизней.