Буквально вчера в The Washington Post вышла статья, посвященная военным преступлениям, совершаемым в Украине российскими войсками, да вот только заголовок ставит этот факт под сомнение.

Профессор международного права Миддлсекского университета в Лондоне Уильям Шабас предлагает разобраться в понятии «военные преступления» и призывает не пользоваться этим определением в быту, без изучения точного определения, относящегося к нарушениям международного права и регламентирующего поведение в бою и в ходе оккупации.

Все необходимые для суда постулаты, без которых любое дело рассыпется, изложены в Женевской конвенции 1949 года и Римском статуте, благодаря которому в 2002 году был учрежден Международный уголовный суд, в юрисдикцию которого входит судебное преследование лиц, виновных в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде.

Чтобы термин «военные преступления» можно было применять, необходимо доказать, что нападения на гражданских лиц были совершены «преднамерено», а большинство фактов не могут быть доказаны, поскольку для привлечения к ответственности необходимы записи перехвата сообщений с приказами открывать огонь по школам и больницам, утверждает профессор международного мира и безопасности Королевского колледжа Лондона Джеймс Гоу.

Усложняет предъявление обвинений тот факт, что, по мнению профессора Уильяма Шабаса, тактика обороны Украины включает в себя наличие военных позиций в жилых кварталах, что узаконивает удары по гражданским объектам.

Да и само определение «гражданский» теряет границы, поскольку реализованный призыв брать в руки оружие или «коктейли Молотова», согласно определениям международного права, лишает людей статуса «мирный житель».

Относительно преступлений на поле боя – так это вообще вещь недоказуемая.

Также профессор Уильям Шабас подчеркивает, что кассетные боеприпасы запрещены во многих странах мира кроме Украины и России, что также узаконивает их применение обеими сторонами. Здесь только лишь учитывается факт, были ли предприняты шаги по избеганию жертв среди мирного населения.

С признанием геноцида дела обстоят еще хуже. Профессор международного права Американского университета и бывший юрист прокуратуры Международного уголовного суда Ребекка Гамильтон, заявила, что общественность пользуется термином «геноцид» когда хочет подчеркнуть ужас происходящего, хотя на данный момент доказательств, достаточных для закрепления юридического термина, собрано, увы, недостаточно.

Совершенно недопустимым и крайне вредным для облика украинского солдата-защитника являются массовые размещения в сети фото и видео свидетельств пленных и убитых российских солдат, что является нарушением Женевской конвенции и аргументы о том, что мы на своей земле, судом приняты не будут, напротив, выставляют армию Украины в неприглядном свете.

Одним из таких видеосвидетельств заинтересовалась команда французского издания Le Monde. Проведя анализ и изучение полученных из открытого доступа кадров, датированных 27 марта текущего года, независимые расследователи пришли к выводу, что видео подлинное и на нем запечатлен момент расстрела безоружных пленных российских солдат.

Независимый аналитик Эрих Ауэрбах, сопоставив несколько документов, пришел к выводу, что к пыткам и убийствам пленных причастны члены украинского добровольческого батальона «Слобожанщина», на кадрах предшествующих расстрелу фигурирует их командир Андрей Янхоленко.

Le Mond подчеркивает недопустимость происходящего с точки зрения Женевской конвенции. Не надо забывать, что европейцы крайне щепетильно относятся к соблюдению законодательства и такие вопиющие нарушения вызывают естественное возмущение со стороны законопослушного европейского населения. Половина мира во главе с сотрудниками Международного уголовного суда собирает доказательства вины российских солдат, но и другая сторона их также собирает, давать им лишний повод - высшая степень глупости.

Кроме того, с обвинениями в нарушении Женевской конвенции в обращении с российскими военнопленными также выступила американская газета The Hill. Данное издание ссылается на официальные заявления главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер. А видеохостинг YouTube регулярно блокирует каналы некоторых боевых украинских подразделений, размещающих контент с издевательствами над российскими военнослужащими.

Британский профессор Джеймс Гоу считает, что даже в случае отсутствия наказания для каких-либо виновных россиян, будет достигнут информационный имиджевый эффект, который разобьет ложные нарративы, однако это обоюдоострое оружие, которое с каждым таким кровавым роликом, просмотренным западным обывателем, обязательно ударит и по нам.