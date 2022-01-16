Военнослужащего Украины будут судить за госизмену

Осенью 2021 года, сотрудниками правопорядка Херсонской области, был обнаружен бывший летчик, который способствовал переправке российских военных на территорию полуострова Крыма для дальнейшего его захвата.

“Обвиняемый непосредственно участвовал в блокировании территории, в том числе диспетчерского пункта и взлетно-посадочной полосы аэропорта, для недопущения приземления самолетов, следовавших из материковой части Украины в Крым. Бывший военнослужащий помог ВС РФ установить контроль за деятельностью аэропорта и РСП «Крымаэрорух». Он координировал работы диспетчеров по полетам российских военных самолетов, на которых военнослужащие государства-оккупанта переправлялись в Крым, а также передавал представителям ВС РФ информацию о перемещении самолетов над воздушным пространством полуострова”, - сообщили в прокуратуре. По материалам дела, предателю родины грозит до 15 лет лишения свободы.

В какой момент у человека возникает мысль помочь в оккупации родной земли? Такие преступления еще хуже действий оккупантов, которые хоть и нарушают права человека, международные права и т.д., однако это враг и другого отношение от него ожидать не приходиться. В данном случае, военнослужащий, который давал клятву защищать родину, а значит, пользовался доверием, цинично предал Украину в угоду интересов диктатора соседней страны. Такие люди заслуживают строжайшего наказания.