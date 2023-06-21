«Военного смысла нет никакого»

13:34 21 июня Киев, Украина

Очередное высказывание плешивого карлика, приросшего к посту президента РФ, подчеркивает цинизм и отрешенность от реального мира: “Противник бьет по жилым кварталам. Никак не могу понять. Ради чего, в чем смысл. Военного смысла никакого”.

Пожалуй, для любого украинца, не обременяющего свой разум роспропагандой, высказывание Путина повергает в шок и отнимает дар речи. Нет смысла даже перечислять сколько раз Россия била по жилым домам в Украине, которые даже рядом не находились с военными объектами. В этом полоумный дед смысл видит? Или для агрессора, как без пяти минут страны-спонсора терроризма это просто норма?

В тоже время, Путин все больше становится похожим на популиста. Говоря об ударах ВСУ по жилым кварталам, он не приводит никакой конкретики. Даже, так называемые “военкоры” РФ, комментируя работу украинских защитников, говорят об ухудшающейся работе российского ПВО, которое не может защитить военные объекты.

Удары по “жилым кварталам”, по всей видимости, это ничто иное, как атака дронов на Москву, а также, вероятно, разрушение гражданской инфраструктуры в Белгородской, Курской областях. И если в приграничных с Украиной территориях агрессор использовал собственную артиллерию, так как не смог ничего другого противопоставить работе РДК и легиону «Свобода России», то цели в Москве, как, например резиденция Путина в Ново Огорево, вряд ли можно назвать “гражданской инфраструктурой ”.