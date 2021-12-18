Военное положение в Украине

О вероятном введении военного положения в Украине рассказал народный депутат фракции «Слуга народа», член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский: “Если из потенциальной угрозы мы увидим реальную угрозу, возрастание агрессии, то, конечно же, может быть введено и военное положение — в соответствии с Конституцией и законом Украины”.

В тоже время, Вениславский заявил, что на данный момент такой необходимости нет, так как нет реальной агрессии.

Информация о возможном нападении России на Украину растиражирована многими СМИ, в том числе и российскими, но нет достоверных фактов, что вторжение реально произойдет. Однако в РФ эти новости, как всегда и все, опровергаются. Это, впрочем, не дает оснований полагать, что Кремль не совершит величайшую глупость за всю свою историю со времен развала СССР.

Введение военного положения в стране станет необходимостью в случае нападения России, к такому варианту событий необходимо быть готовыми.