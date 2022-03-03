Военная пропаганда в России

«Роскомнадзор» начал блокировать «YouTube», «Facebook» и даже «Википедию». Последняя попала под “санкции” за то, что создала информацию о российском вторжении под названием «Российско-украинская война», а употребление слово “война” в отношении действий оккупантов на территории страны агрессора запрещено.

Портал, созданный в Украине для поиска мертвых или пленных российских солдат оккупантов, также был заблокирован в России. Рашисты боятся того, чтобы люди узнали правду об истинных потерях российской армии. Это может спровоцировать бунт россиян внутри страны.

Наиболее циничным шагом путинистов стала пропаганда в школах. Детям повторяют слова их “президента” во время обращения к народу 22 февраля, когда он совершил свою ошибку и признал “независимость” террористических республики на неподконтрольной территории Украины. Однако среди детей все чаще можно услышать выкрики “Слава Украине” прямо на уроках, ведь они лучше взрослых разбираются, где искать правду о происходящем. За это, учителя прямо во время занятий грозятся разборками с ФСБ для них и их родителей.

Несмотря на старание рашистов, правда все же находит свою цель на территории врага. Люди выходят на митинги, а женщины обращаются в “Комитет матерей военных”, чтобы их сыновья вернулся с Украины. Эта заслуга всех украинцев, кто активно распространяет информацию о российских оккупантах в интернете. Вместе мы сила, поэтому враг терпит поражения на всех фронтах.