Военная помощь Украине от союзников

В международном аэропорту «Львов» приземлился транспортный самолет из Канады. На борту находилось стрелковое оружие, предназначенное для Вооруженных сил Украины. “Получили военную помощь в виде снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулеметов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения, наблюдения и снаряжения”, - прокомментировали событие на сайте Министерства обороны Украины.

В тоже время, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что ведутся переговоры с Англией о новых поставках вооружения для Киева. Необходимо напомнить, что Лондон только за 2021 год выдели нашей стране более 1 млрд фунтов финансовой поддержки, а также поставил большое количество вооружения.

Поддержка Канады и Великобритании должна служить примером другим западным лидерам, как они могут способствовать безопасности собственных стран, перед лицом российского агрессора. Предоставление оружия Украине является одним из сдерживающих факторов эскалации конфликта.