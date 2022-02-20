Военная помощь Украине от союзников

В международном аэропорту «Львов» приземлился транспортный самолет из Канады. На борту находилось стрелковое оружие, предназначенное для Вооруженных сил Украины. “Получили военную помощь в виде снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулеметов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения, наблюдения и снаряжения”, - прокомментировали событие на сайте Министерства обороны Украины.
В тоже время, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что ведутся переговоры с Англией о новых поставках вооружения для Киева. Необходимо напомнить, что Лондон только за 2021 год выдели нашей стране более 1 млрд фунтов финансовой поддержки, а также поставил большое количество вооружения.
Поддержка Канады и Великобритании должна служить примером другим западным лидерам, как они могут способствовать безопасности собственных стран, перед лицом российского агрессора. Предоставление оружия Украине является одним из сдерживающих факторов эскалации конфликта.
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