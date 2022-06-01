Военная помощь для Украины, кто оказывает, а кто только разговаривает

В то время как президент США Джо Байден принял решение отправить в Украину 11-й пакет военной помощи на 700 миллионов долларов, который будет включать в себя американскую реактивную систему залпового огня на колесном шасси HIMARS, РЛС, дополнительные комплексы Javelin, а также противотанковые вооружения, артиллерийские снаряды, несколько вертолетов, бронеавтомобили, а также дополнительное оборудование, наш горячо любимый ЕС не сходит с ручника.

Заметных и значительных поставок легкого вооружения не было весь апрель, а Германия сократила поставки оружия в Украину до неприличного минимума, не выполнив даже договоренности по поставкам в Польшу, взамен переданных нам танков.

США только с начала войны передали военной помощи Украине на 4,5 миллиарда долларов, что почти равно годовому бюджету нашей страны. При этом открытого конфликта с РФ Штаты всячески избегают и при передаче HIMARS несколько раз взяли обещания от руководства Украины, что это оружие не будет поражать цели на территории РФ, хотя все их характеристики просто кричат о такой возможности. Также США уверяют, что этими поставками не пытаются затянуть конфликт, а только лишь предоставляют украинцам возможность защищаться. Уже и угрозы применения Россией ядерного оружия все чаще называются маловероятной бравадой и бредом.

Система М-142 HIMARS представляет собой модернизированную версию РСЗО М-270, которая может быть оборудована одной из двух типов пусковых установок ракет. Одна из которых позволяет запускать шесть 227-мм управляемых ракет одновременно, а вторая – одну тактическую ракету большой дальности ATACMS. Такие системы уже стоят на вооружении Польши и Румынии.

Дальность действия почти вдвое больше чем у поставленных ранее гаубиц М777 и хоть тактические ракеты ATACMS с дальностью 300 км поставляться не будут, имеющихся мощностей хватит для того, чтобы поражать российскую артиллерию, самим не попадая под ее огонь. Возможно если бы ранее нанесенных по российской территории ударов не было, то США и решились бы на поставки ракет ATACMS, однако военные эксперты сходятся во мнении, что системы HIMARS все равно способны изменить расстановку сил, которая сложилась на данный момент.

Пока США решительно поддерживают Украину, в ЕС не утихают споры о 9 миллиардах... не могут даже определиться будут ли это кредиты или безвозмездная помощь и в каких долях страны ЕС будут участвовать.

Не очень обстоят дела и с экономической поддержкой со стороны ЕС. Нефтяные санкции, которые были приняты 30 мая, канцлер Германии Олаф Шольц назвал «решительными», хотя по факту это скорее громкое сотрясание воздуха, ведь поправок и оговорок к принятому 6-у пакету больше чем ограничений и запретов. ЕС собственноручно перенаправил потоки российской нефти в Азию, дав еще при этом фору на 8 месяцев. А уж какие грязные склоки сопровождали согласование 6-го пакета санкций, даже не хочется говорить, каждая страна выторговывала себе преференции прочно забыв о принципах, лежащих в основе европейского объединения.

Война в Украине стала своеобразным тестом на прочность для ЕС, где основной вопрос в том, будут ли европейские государства продолжать помощь санкциями, оружием и политическим давлением, если экономическая ситуация в их странах резко осложнится.