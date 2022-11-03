Во главе россии стоит мафия

Ввод западных санкций сильно ударил по экономике РФ. Одним из серьезнейших ударов стал запрет на продажу валют европейских стран. Чтобы восполнить запасы иностранных денег, Кремль увеличил поставки героина и нелегальный ввоз табачной продукции в страны Европы. Об этом сообщает издание «Vice» ссылаясь на источники в западных разведках и полиции.
Мафия всегда платила правительству за “крышу” и право на осуществление преступной деятельности. Однако в России все обстоит иначе. Кремль и есть мафия. 90-е дали возможность криминалитету захватить власть. Спустя какое-то время, основную прибыль воры начали получать с вполне легального бизнеса – торговля углеводородами, металлами, сельхозпродукцией, вооружением. Однако после вторжения в Украину, цивилизованный мир блокировал эту возможность, и нелегальный бизнес вновь обрел былые масштабы. Единственное, что оставалось неизменным все эти годы – методы ведения бизнеса и речь. Как показывает история – гопник может сесть в кресло президента, но не перестанет быть гопником.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии