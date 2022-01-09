«Вместо подарков – пустые коробки»: как поздравляют детей представители ВГТРК

Инцидент произошел 31 декабря. В преддверье новогоднего праздника, волонтеры решили организовать поздравление для детей в Российском онкологическом научном центре имени Блохина. На просьбу провести праздник откликнулись представители «Первого» канала. Они предоставили актеров для ролей Деда Мороза и Снегурочки, а также 4 мешка подарков для детей. Стоит отметить, что мероприятие было не бесплатным, а все сопутствующие расходы взяли на себя волонтеры.

После поздравления артистов, Дед Мороз сказал громко, в микрофон, что приготовил для детей подарки. После того, как мешки были переданы, артисты быстро уехали. По словам одного из волонтеров, Виктории Бирюковой, через минуту ей позвонила одна из матерей ребенка и попросила подойти, чтобы взглянуть на “подарки”: “Каково же было мое удивление, точнее сказать - шок, когда в мешках оказались пустые сеты коробок, без подарков детям! Много разных наборов коробок, сложенных по принципу матрешки - одна в другую. И все!”, - говорит Бирюкова.

Вскоре после публикации материала в социальную сеть, с волонтером связались актеры, выполнявшие роль сказочных персонажей и заявили, что они не причастны к пропаже подарков, а представители «Первого» канала извиняться не стали и сказали, что подарки украли и они обратятся в полицию. Однако тут же предложили “в качестве некой компенсации” 100 киндер-сюрпризов (к слову детей в больнице находится 300 человек), сославшись на то, что “у канала сейчас денег нет”. Спешу успокоить, что подарки дети все же получили, однако с личных вложений все тех же волонтеров.

Госфинансирование, непосредственная поддержка Путина, оффшорные счета и т.д. Список многомиллиардного финансирования можно перечислять долго, а отдельные источники доходов заслуживают отдельных материалов расследования. Все это относится к «Первому» каналу. Россия, ВГТРК, путинизм – стабильность. Поступки говорят сами за себя.