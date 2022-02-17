Вмешательство Путина в ход местных выборов в Украине

Люк Хардинг, который в качестве специального корреспондента The Guardian определенное время работал в Москве, поделился своими наблюдениями в интервью украинской журналистке. В частности, вопрос касался предстоящих местных выборов в Украине и отношения к ним Владимира Путина.

– Люк, вы давно изучаете методы российского влияния. И, возможно, у вас есть рекомендации, как ему противостоять. Как вы знаете, в Украине около полутора месяцев сохранялось перемирие. И не так давно глава так называемой "ДНР" заявил о запланированном обстреле украинских позиций. И позиции обстреляли в нескольких местах. Один военнослужащий погиб и один был ранен. Все это происходит на фоне местных выборов, где россиянам выгодно продвигать пророссийскую партию кума Путина. Как, по-вашему, дальше может развиваться ситуация и как нужно реагировать Украине на подобные российские операции?

– Как вы и сами прекрасно знаете, Украина сегодня находится на передовой: как в буквальном, так и в переносном смысле этого слова. Мне приходилось бывать в Донецке и Луганске в качестве репортера The Guardian и видеть все, что там происходит, – все те страдания, которые украинцы получили в результате российской агрессии и вмешательства Кремля во внутренние дела Украины.

Никто, кроме Путина, не умеет так мастерски жонглировать договоренностями и прерывать диалог там, где ему это стратегически выгодно. Поэтому в свете предстоящих выборов, естественно, он будет вмешиваться. Кремль собирается продвигать одних кандидатов и "мочить" других, неугодных ему.