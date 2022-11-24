Влияние Путина в ЕС падает

20:23 24 ноября Киев, Украина

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Путина вывести войска из Украины, параллельно издеваясь над хозяином Кремля, что он испугался поездки на саммит G20. Эммануэль Макрон перестал общаться с Путиным, переориентировавшись на главу КНР Си Цзиньпиня, который, по его мнению, должен успокоить российского диктатора. Оба лидера вели достаточно неоднозначную политику в отношении Кремля после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Их позиция изменилась в последние несколько недель, когда оба начали заявлять о дополнительных поставках вооружения Киеву и увеличении финансовой поддержки. Вероятно, причиной послужил подрыв газопровода на дне Балтийского моря, что привело к ликвидации зависимости стран ЕС от российского газа.

Так или иначе, кроме Орбана и некоторых маргиналов занимающих далеко не первостепенные посты в странах Европейского Союза, Путин более не имеет поддержки в ЕС. Все хотят скорейшего завершения войны в Украине. Но теперь, даже гуманные и, ранее разделявшие тенденцию умиротворения западные политики, стали агрессивнее относится к Путину и его безумию.