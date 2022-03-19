Влияние коронавируса на явку избирателей

21:43 27 октября Киев, Украина

Есть несколько причин, которые повлияли на явку избирателей - нежелание принимать участие в политической жизни страны, общая апатия и пандемия.

Так считает политолог Олег Саакян.

«Эпидемические угрозы стали основным фактором снижения явки избирателей. К этому добавилась апатия в результате деятельности политической элиты, но именно пандемия удержала значительную часть избирателей от похода на выборы» , — сказал Саакян.

Эксперт отметил, что уровень явки на местных выборах во время эпидемии станет психологическим барьером в дальнейшем.