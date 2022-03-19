Влияние коронавируса на явку избирателей
21:43 27 октября Киев, Украина
Есть несколько причин, которые повлияли на явку избирателей - нежелание принимать участие в политической жизни страны, общая апатия и пандемия.
Так считает политолог Олег Саакян.
«Эпидемические угрозы стали основным фактором снижения явки избирателей. К этому добавилась апатия в результате деятельности политической элиты, но именно пандемия удержала значительную часть избирателей от похода на выборы», —
сказал Саакян.
Эксперт отметил, что уровень явки на местных выборах во время эпидемии станет психологическим барьером в дальнейшем.
«Я думаю, что где-то в районе 5% явки мы потеряли из-за эпидемии. Около 35%, правда, не катастрофически низкий показатель. Если посмотреть, как выборы во время карантина прошли в других странах, то Украина находится в общем тренде. И с точки зрения отказа от политического участия, и общего уровня апатии. Но это чуть ли не самая низкая явка за всю историю Украины и точно она создала определенный психологический рубеж, который будет в дальнейшем активно использоваться для оценки политики», — сказал Саакян.
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