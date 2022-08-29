Владимир Зеленский намерен убедить Китай отказаться от российского рынка

Стоит отметить, что диалоги между лидерами стран строятся вокруг общих интересов. Если таковых нет, то никто не будет связываться просто ради светской беседы.

Несомненно, Украина заинтересована в том, чтобы как можно больше государств отказались от торговли с Россией, так как от этого зависит ее возможность восстанавливать свою военную технику и выделять деньги на войну. Среди западных лидеров, Зеленский пользуется большой популярностью. Они просто не могут игнорировать его, даже если бы и захотели, так как население их стран не простит им этого и вряд ли проголосует на будущих выборах за тех, кто отказался помогать Украине.

С Китаем дело обстоит иначе. Являясь основным соперником США, Пекин ведет собственную игру. Ему крайне важно наблюдать за тем, что происходит как на полях сражения в Украине, так и за тем, как реагирует Запад на российскую агрессию. В тоже время, Китай остается больше в нейтральной позиции, чем на чьей-либо стороне. Для КНР, с одной стороны, даже выгоден конфликт в центре Европы, так как США тратят свои ресурсы на поддержку Украины, а значит, становятся слабее Пекина.

Тем не менее, Зеленский решил “напрямую связаться с Китаем, чтобы остановить вторжение РФ”, о чем заявили западные СМИ. Для председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня украинский президент, вероятно, не представляет значения. Шанс контакта очень мал. Более того, Украина вряд ли сможет предложить Китаю равнозначный обмен российскому рынку.

В тоже время, само заявление Зеленского о том, что он “напрямую готов связаться” с Си Цзиньпинем, в обход США или других посредников, направленное непосредственно председателю КНР, является “плевком” в лицо Путину. Кремль позиционирует себя, в качестве “большого и главного союзника” Китая. Однако, это не так. Президент Украины четко обозначил суть предстоящего разговора и реакция Пекина должна быть в любом случае.

Эскалация вокруг Тайваня, дает шанс на успех в амбициозном запросе Зеленского. Во-первых, если Китай откажет, это будет означать, что он, как минимум, косвенно поддерживает Россию в ее агрессии против Украины, хотя неоднократно уверял в обратном. Это даст возможность США заявить о создании рабочей группы по разработке пакета санкций против Пекина, в том числе из-за эскалации в Тайване. Во-вторых, несмотря на свои угрозы “сбить самолет американского сенатора”, начать войну против Америки и т.д., Китай не сдержал обещание и на это обратил внимание весь мир. Си Цзиньпинь потерял часть своего политического капитала, показав, что его угрозы США ничего не стоят. Конкретное предложение Зеленского наконец принять участие в конфликте, в котором участвуют первые экономики мира, предоставит шанс КНР немного реабилитироваться на мировой арене, а также деэскалировать ситуацию с Америкой, которая также не желает на данный момент усиливать назревший кризис. В-третьих, если диалог все же состоится, вне зависимости от его результата, это покажет Путину, что за его спиной, его, так называемый, “главный союзник”, обсуждает варианты по присоединению к санкциям против России напрямую с Украиной. Со страной, которую его пропаганда называет “марионеткой Запада”.

Зеленский выбрал подходящее время для того, чтобы выдвинуть такое предложение Китаю. В любом случае, он ничего не теряет, однако, одновременно ставит “вилку” сразу двум тоталитарным режимам мирового масштаба.