11:15 19 октября Киев, Украина

Антимасочники и ультраправые активисты, чьи аккаунты Google и Facebook активно блокируются, начали массово уходить на российскую платформу Вконтакте



При этом у экспертов эта миграция вызывает беспокойство: близкая к российскому государству соцсеть может воспользоваться этой ситуацией для дестабилизации обстановки на Западе, предупреждают они.

«Российский “Вконтакте” стал убежищем для подавляющего большинства ультраправых (активистов), поскольку там они имеют гораздо больше свободы говорить, что хотят. Они могут выражаться гораздо более резко», — считает специалист по стратегическим коммуникациям и наблюдению за экстремистами Гильем Альяга.

По его словам, известные члены праворадикальных движений Франции и несколько неонацистских групп, запрещённых американскими интернет-гигантами, также уже присоединились VK и до сих пор не были исключены из этой соцсети.



По мнению Хосе Фернандеса, преподавателя кибербезопасности в Политехническом институте Монреаля, безопасность данных в российской сети не лучше или хуже, чем на любой другой цифровой платформе.

«Но риск манипуляций на политическом и моральном уровне гораздо выше. Мы находимся в совершенно другом геополитическом контексте. У Канады и США руки не настолько длинны, чтобы юридически вмешиваться в то, что там делается, как они могут это сделать с Facebook», — предупреждает он.

«Вся поведенческая информация, собранная в этой сети, имеет огромную ценность. VK использует его для прогнозирования поведения. Цель этой платформы – дестабилизация путем подрывной деятельности», — уверен Фернандес.

Соучредитель кафедры ЮНЕСКО по предотвращению радикализации и насильственного экстремизма полагает, что «миграция» антимасочников в VK может в скором времени приведет к потере численности их движения, однако грозит выделением более агрессивного ядра его сторонников.