Вклады стран в помощь Украине

Всегда найдется тот, кто скажет: я же говорил… но как же все таки приятно, когда собственные умозаключения подтверждают именитые международные издания. Кто на самом деле посылает помощь Украине, задает вопрос автор статьи WSJ, и сам же на него отвечает: США и прифронтовые государства вносят свой вклад в противодействие российской агрессии. Франция? Нет.

Вообще в последнее время президент Франции Эммануэль Макрон не выходит из образа великого миротворца и со всех трибун призывает Украину возобновить переговоры, пусть даже ценой территориальных уступок с нашей стороны. А ведь договариваться если и нужно, то только с сильных позиций, для чего Украине жизненно необходима помощь стран Запада.

16 июня европейские лидеры из Германии, Румынии, Франции и Италии в ходе визита в Киев заявили о поддержке получения Украиной статуса кандидата в члены Европейского Союза, но эти заявления не отменяют необходимости выполнять ранее заявленные обязательства.

Макрон например ограничился обещанием предоставить Украине 6 самоходных гаубиц Caesar, в дополнение к 12 переданным ранее, совсем не солидно для ведущего государства с претензией на лидерство. Находясь в Киеве Макрон вроде бы сказал, что хочет победы Украины, как тут же заявил о своем посредничестве в переговорах о прекращении боевых действий. Доверие к нему было подорвано не столько из-за его высказываний про недопустимость «унижения России», сколько за слишком скромный вклад в помощь Украине.

Кильский институт мировой экономики - независимый некоммерческий институт экономических исследований и аналитический центр, входящий в число самых влиятельных аналитических центров мира, подготовил отчет, из которого следует, что некоторые страны существенно помогают Украине, а другие в основном говорят.

Всего с 24 января по 7 июня 2022 года немецкий аналитический институт отследил 85 миллиардов евро межправительственных обязательств по финансовой, гуманитарной и военной помощи.

Пальму первенства держат США с 42,7 миллиардами евро, против выделенных ЕС 27,2. Аналитики института заостряют внимание на том, что вклад США в два раза больше того, который сделали страны у которых война практически за забором.

Однако отмечаются и значительные расхождения в обещаниях и фактически поступившей помощи. США, например, предоставили только 48% заявленной «военной помощи натурой», то есть военной помощи, за исключением финансовой помощи для военных целей. Только около 10% американской помощи поступает непосредственно в виде материалов или оборудования, таких как ракеты или вертолеты. Польша удерживает второе место, поскольку только у Варшавы слова не разошлись с делом и они предоставили все что обещали. Следом идут Великобритания, Канада, Норвегия, Эстония и Латвия.

Вот тут-то и должно стать стыдно таким странам как Германия, Франция и Италия которых обошли по объему помощи Латвия и Эстония.

Западные СМИ сильно изменили повестку и война в Украине занимает далеко не первые полосы, если вообще освещается, хотя она далека от завершения.

Немецкая служба внешней разведки (BND) оставляет украинскому сопротивлению четыре-пять недель. Аналитики BND считают возможным, что к августу Путин сможет контролировать весь Донбасс. Чтобы эти страшные прогнозы не сбылись, необходимо привести столбики диаграммы с обещанной и переданной помощью к балансу. По мнению WSJ, именно о несоответствии помощи, предоставляемой крупными европейскими странами и стоит поговорить в рамках саммита НАТО в Мадриде.