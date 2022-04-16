Вклад «Укрзализныци» в борьбу против коронавируса

16:18 19 ноября Киев, Украина

Противодействие распространению COVID-19 – совместная стратегия государства и бизнеса. В «Укрзализныце» уверены, что личный вклад каждого позволит ускорить завершение пандемии и предотвратить полный крах экономики.

На днях руководитель УЗ Владимир Жмак встретился с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым, во время встречи обсудили проблему пандемии и возможности УЗ в борьбе с ней. В результате решили, что железнодорожные больницы «Укрзализныци» по всей Украине оперативно будут подготовлены и начнут принимать больных коронавирусом.

МОЗ же со своей стороны обязался обеспечить эти больницы всем необходимым для лечения коронавирусных пациентов, а также покрыть затраты на текущие расходы, связанные с этим.

Из обсуждения стало понятно, что руководство УЗ предоставило бы полный комплекс услуг, включая финансирование, но то финансовое состояние компании, в котором ее оставили предыдущие руководители, не позволяет это сделать.

Это не первая совместная акция «Укрзализныци» и МОЗ. До того, как перешли к общеукраинским масштабам совместной борьбы с эпидемией, команда нового руководства УЗ перепрофилировала некоторые свои больницы в Харькове, взяв на себя все финансирование, в том числе и расходы на оборудование, для лечения коронавирусных больных.

В октябре генеральный директор Харьковской железнодорожной клинической больницы №1 Виктор Лещенко рассказал, как именно готовили больницы к приему пациентов:

«Больница «зонируется», чтобы пациенты не пересекались между собой. Также завершаем подготовку по отделению зон на трех этажах, где сейчас есть возможность кислородной поддержки больных. Другие зоны – на очереди к подготовке».

Интересно, что не каждая государственная больница подготовлена так тщательно, а команда «Укрзализныци» продумала все до мелочей. Может, потому что к руководству наконец-то пришли профессионалы?

Помимо предоставления своих ведомственных больниц для лечения пациентов с COVID-19, в «Укрзализныце» не забывают о соблюдении всех противоэпидемиологических мер в поездах. Что конкретно делает «Укрзализныця», чтоб уменьшить распространение «короны»?

Дезинфекция подвижного состава до и после каждого рейса. На дезинфекцию каждого поезда за один раз тратится до 80 литров антисептика. Во время следования рейса ежечасно проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств. Контролируется наличие масок у пассажиров. Увеличивается количество проводников и работников военизированной охраны для дополнительного контроля. Строгое соблюдение масочного режима и температурный скрининг сотрудников. Месяц назад «Укрзализныця» получила партию из 500 тысяч масок, чтоб обеспечить всех своих работников средствами защиты. Увеличение количества рейсов и пассажирских вагонов в составах. Соблюдение дистанции между пассажирами не должно сказываться на мобильности населения, считают на «Укрзализныце», поэтому компенсируют сокращение продаваемых в вагонах мест дополнительными поездами. В часы пик запущены дополнительные пригородные электрички, чтоб уменьшить концентрацию людей в вагонах, где количество мест невозможно регулировать. Снижение цен на проезд в поездах повышенного комфорта. С ноября цены на билеты в первом классе поездов Интерсити+ снижены. Это позволяет соблюдать безопасную дистанцию между пассажирами и не вредить пассажиропотоку.

Как видим, несмотря на усиление карантинных ограничений, в компании уверены, что такие ответственные и умные шаги позволят осуществлять необходимую мобильность населения с соблюдением противоэпидемических мероприятий и снизить ущерб для национальной экономки.

Случись подобная ситуация при прошлом руководстве, которое заботилось только о своих карманах, пассажирские перевозки не пережили бы этого. Только слаженная работа новой команды во главе с Владимиром Жмаком позволяет пассажирам по-прежнему пользоваться услугами железной дороги.

На данный момент «Укрзализныця» всеми силами борется за сохранение пассажироперевозок, соблюдая все обязательные противоэпидемиологические меры. Не допустить полного локдауна, при котором пострадает весь бизнес и экономика – одна из целей предпринимаемых усилий Владимира Жмака и его коллег.