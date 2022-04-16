Вклад «Укрзализныци» в борьбу против коронавируса

Противодействие распространению COVID-19 – совместная стратегия государства и бизнеса. В «Укрзализныце» уверены, что личный вклад каждого позволит ускорить завершение пандемии и предотвратить полный крах экономики.
На днях руководитель УЗ Владимир Жмак встретился с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым, во время встречи обсудили проблему пандемии и возможности УЗ в борьбе с ней. В результате решили, что железнодорожные больницы «Укрзализныци» по всей Украине оперативно будут подготовлены и начнут принимать больных коронавирусом.
МОЗ же со своей стороны обязался обеспечить эти больницы всем необходимым для лечения коронавирусных пациентов, а также покрыть затраты на текущие расходы, связанные с этим.
Из обсуждения стало понятно, что руководство УЗ предоставило бы полный комплекс услуг, включая финансирование, но то финансовое состояние компании, в котором ее оставили предыдущие руководители, не позволяет это сделать.
Это не первая совместная акция «Укрзализныци» и МОЗ. До того, как перешли к общеукраинским масштабам совместной борьбы с эпидемией, команда нового руководства УЗ перепрофилировала некоторые свои больницы в Харькове, взяв на себя все финансирование, в том числе и расходы на оборудование, для лечения коронавирусных больных.
В октябре генеральный директор Харьковской железнодорожной клинической больницы №1 Виктор Лещенко рассказал, как именно готовили больницы к приему пациентов:
Интересно, что не каждая государственная больница подготовлена так тщательно, а команда «Укрзализныци» продумала все до мелочей. Может, потому что к руководству наконец-то пришли профессионалы?
Помимо предоставления своих ведомственных больниц для лечения пациентов с COVID-19, в «Укрзализныце» не забывают о соблюдении всех противоэпидемиологических мер в поездах. Что конкретно делает «Укрзализныця», чтоб уменьшить распространение «короны»?
- Дезинфекция подвижного состава до и после каждого рейса. На дезинфекцию каждого поезда за один раз тратится до 80 литров антисептика. Во время следования рейса ежечасно проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств.
- Контролируется наличие масок у пассажиров. Увеличивается количество проводников и работников военизированной охраны для дополнительного контроля.
- Строгое соблюдение масочного режима и температурный скрининг сотрудников. Месяц назад «Укрзализныця» получила партию из 500 тысяч масок, чтоб обеспечить всех своих работников средствами защиты.
- Увеличение количества рейсов и пассажирских вагонов в составах. Соблюдение дистанции между пассажирами не должно сказываться на мобильности населения, считают на «Укрзализныце», поэтому компенсируют сокращение продаваемых в вагонах мест дополнительными поездами.
- В часы пик запущены дополнительные пригородные электрички, чтоб уменьшить концентрацию людей в вагонах, где количество мест невозможно регулировать.
- Снижение цен на проезд в поездах повышенного комфорта. С ноября цены на билеты в первом классе поездов Интерсити+ снижены. Это позволяет соблюдать безопасную дистанцию между пассажирами и не вредить пассажиропотоку.
Как видим, несмотря на усиление карантинных ограничений, в компании уверены, что такие ответственные и умные шаги позволят осуществлять необходимую мобильность населения с соблюдением противоэпидемических мероприятий и снизить ущерб для национальной экономки.
Случись подобная ситуация при прошлом руководстве, которое заботилось только о своих карманах, пассажирские перевозки не пережили бы этого. Только слаженная работа новой команды во главе с Владимиром Жмаком позволяет пассажирам по-прежнему пользоваться услугами железной дороги.
На данный момент «Укрзализныця» всеми силами борется за сохранение пассажироперевозок, соблюдая все обязательные противоэпидемиологические меры. Не допустить полного локдауна, при котором пострадает весь бизнес и экономика – одна из целей предпринимаемых усилий Владимира Жмака и его коллег.
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