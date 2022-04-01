Війни поки не чекати?!

16:49 05 июля Киев, Украина

Состоится встреча Зеленского с Байденом в ближайшее время, как это банально не звучит, но время покажет. И только появилась информация о перспективах такой встречи, в государстве агрессора РФ добавились для кого-то серьезные, а для кого-то смешные перлы относительно вакцинации.

Как оказалось, РФ отказалась от своего плана за короткий период вакцинировать большую часть населения и пропагандисты различных сортов сосредоточились на древней прозаической фразе "это таинственной сговор темных сил". Нет 5 G интернету, нет чипированию, а теперь еще и вакцина сделает из нас биороботов.

Наверное нужно напомнить вельможным господам РФ, большая часть населения, уже и так биороботы (прим автора - здесь звучит сарказм), поскольку позволяют себе чтобы ими не управляли, а правили. Доказательство того, что население рабы и крепостное право никуда не делось: люди и в дальнейшем вынуждены вгонять себя в долги из-за экономической ситуации в стране, также существует замечательное отношение к ценности человеческой жизни самой верхушки РФ и кстати люди не имеют возможности выехать из страны ... Но кто их и где будет ждать ... В дальнейшем раздувается притча о том, что мы единый народ то разный ... Как бы там ни было, мы будем ждать новых выдумок со стороны РФ, ведь новостной эфир нужно чем-то заполнять и это будут новости РФ!

По моему мнению встреча Байдена и Зеленского ничего знакового для самого Зеленского не привнесет в ближайшее время, даже если такая встреча состоится.

О войне ?! Она продолжается в Украине и на ее границах.

Продолжение следует ...