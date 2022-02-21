Війна по-російськи!

Протягом місяця в Росії активно заявляють, що Україна готує наступ на Донбас та РФ. Звичним для російських пропагандистів є поширення наративів про «державний переворот в Україні», «зовнішнє керування» та присутність «націоналістів» в українській владі, які мріють розв’язати масштабну війну з Росією. Російська розвідка намагається зобразити Україну як країну, охоплену громадянською війною, на кшталт Сирії, в якій воюють ісламські терористи з угруповання ІДІЛ.

Кремлівські пропагандисти порівнюють український уряд з нацистами, які в свідомості росіян прирівнюються до абсолютного зла. Заяви про «фашистську Україну», зроблені під час військової ескалації з боку Росії, є особливо промовистими.

Найближче оточення Путіна продовжує повторювати, що все, що робить Росія – це лише відповідь на політичні події в Україні. Також вони невтомно повторюють, що Росія з 2014 року намагається встановити добропорядні відносини з Україною, але «ця негідниця» не йде назустріч.

Задля демонізації України, пропагандисти зазначають, що нібито для підготовки військового наступу на Донбас, Україна використовуватиме «багатонаціональні загони бойовиків-джихадистів».

Кремль не полишає надії звинуватити США та ЄС в розпалюванні конфлікту на Донбасі та змусити український уряд вести переговори із бойовиками ОРДЛО.

На ці провокації президент Володимир Зеленський та всі наші представники, зазначають цілком чітко та конкретно: кроки щодо „Мінська” мають бути логічними, щоб вийти з безвиході війни. І уважне прочитання „Мінська” точно дозволить погодитися із нашою позицією».