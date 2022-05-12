Признание стороны ОРДЛО, как участника переговоров

Российская Федерация не оставляет надежды воплощения своего плана по признанию «ДНР» и «ЛНР» как официального и признанного миром субъекта.

В который раз Россия отмечает, что Украина виновата в том, что не признает представителей ОРДЛО. Однако, существуют ли какие - либо причины для признания данных территорий, как отдельного независимого субъекта, как это требует Россия, ответ - конечно нет.

Донбасс - это территория Украины, иначе она не может быть признана ведь в соответствии с законодательством Украины, данные территории принадлежат Украине и украинскому народу. Также мировое сообщество не признает ОРДЛО, как отдельный субъект, тем более частью России.

Признание Украиной или миром независимости «ДНР» и «ЛНР», принадлежность данных территорий не Украина приведет к победе России, ведь это будет означать неуверенность в том, что Донбасс - территория Украины.

Кремль пытается проводить специальные информационные операции, целью которых является признание мировым сообществом территории Донбасса - как территории России и отдельного субъекта, то есть не частью Украины, однако, все попытки тщетны. Сегодня Украина имеет подготовленных специалистов, кадров, которые разбираются в информационной войне, анализируют ее сущность, способы и методы проведения, а также противодействие данным действиям. Именно поэтому Украина делает все возможное, для возвращения своих территорий и чтобы защитить украинский и обязательно достигнет своей цели!