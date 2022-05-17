Визит Меркель в Украину назначен на 22 августа, почему?

На 22 августа запланирован официальный визит в Украину канцлера Германии Ангелы Меркель.

Показательный визит федерального канцлера за день до начала учредительного саммита «Крымская платформа» выглядит весьма изощренным издевательством. Госпожа канцлер конечно могла перенести визит или задержаться еще на один день, но не сделала этого.

Причина проста и понятна. Защищая национальные интересы своей страны, Меркель не желает конфронтации с Россией, власти которой четко дают понять, что страны-участницы Платформы должны готовиться к определенным «болезненным последствиям». Исходя из заявления постпреда Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова, который имел неосторожность озвучить то, что и так читается красной строкой в деятельности российского МИДа, «участники саммита ставят под вопрос территориальную целостность РФ, посягают на ее территорию и жизнь граждан, проживающих на полуострове».

Ангела Меркель, с ее авторитетом в мировой политике, конечно могла «не услышать» подобных угроз и посетить саммит, но все ж таки приняла решение этого не делать.

Виной всему предстоящие выборы, где от ее личного рейтинга и рейтинга ее партии зависит путь, по которому пойдет Германия во главе с новым канцлером. Им вполне может стать Анналена Бербок, которая отмечает, что Северный поток -2 «четко направлен против Украины» и противоречит геостратегическим интересам Европы. Однако рейтинги «Зеленых» и ее личные, сильно пошатнулись в связи с коррупционным скандалом, в котором она оказалась замешана, забыв указать в декларации некоторую сумму премиальных денег. Этим воспользовался ее главный соперник, глава Христианско-демократический союз Армин Лашет, который хотя и возмущен незаконной аннексией Крыма, но активно защищает СП-2 и призывает отказаться от «демонизации России».

Не желая отдавать козыри в руки соперников и быть причиной возникновения кривотолков о ее участии в «Крымской платформе», фрау канцлер решила острые углы обойти и на саммите не появляться.

Одной же из возможных причин ее визита называют необходимость еще раз четко озвучить позицию Германии по Северному потоку-2, и уберечь Зеленского от раскачивания этой темы на предстоящей встрече с Байденом в Вашингтоне. То, что Германия связывает со строительством газопровода свою энергетическую стабильность, она никогда не скрывала и постоянное давление на США со стороны властей Украины играет против правящей элиты Германии, а впереди, как мы помним, выборы в Бундестаг.

Еще одним неприятным для Зеленского моментом является все возрастающее давление Германии по поводу выполнения Минских соглашений и имплементации формулы Штайнмайера. Самое неприятное, что выполнение Украиной взятых на себя обязательств по Минску-2 прочно увязывается с гарантиями продления транзита газа через территорию Украины после 2024 года. Лишившись статуса страны–транзитера, Украина неизбежно утратит изрядную часть политической значимости для Европы.

Если подытожить, то Меркель едет в Киев еще раз обозначить позицию Германии и ЕС по ряду ключевых моментов, в частности СП-2 и урегулированию ситуации на востоке Украины.

Цель Зеленского – не упустить возможность выторговать у уходящего канцлера каких-либо преференций в связи с договором между США и Германией по российскому газопроводу, имея очень слабые переговорные позиции.