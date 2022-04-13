Визит канцлера Австрии в Москву

Результаты переговоров канцлера Австрии Карла Нехаммера с “бункерным” стали более чем предсказуемы. По словам главы Австрии, это не был дружественный визит - “мне нужно было посмотреть ему в глаза, после того, что я увидел в Буче”, - заявил канцлер. В тоже время, Нехаммер отметил, что рашист не намерен останавливаться, и хочет продолжать войну, а признавать вину в содеянном в пригороде Киева отказываться, заявив, что “в произошедшем виновата Украина”.

Реакция “бункерного” не стала удивительной. Человек, если его можно так назвать, оторван от реальности, черпает информацию из собственной пропаганды и дезинформации ближнего окружения. Но, что действительно удивляет, так это личный прилет канцлера Австрии. В то время как остальные лидеры либо вообще не ведут переговоров с рашистом, в виду вышеперечисленных признаков о его восприятии действительности, либо обращаются к нему по телефону, прибывая в иллюзорном мире, так как думают, что смогут его остановить разговорами, Нехаммер решил прилететь лично. Более того, озвученная им причина – “посмотреть в глаза после произошедшего в Буче” – мягко говоря, выглядит популистской отговоркой.

Известно, что Австрия, вместе с некоторым числом политиков, долгое время после 2014 года выступала за поддержку отношения с агрессором, отмену санкций и возобновление сотрудничества с рашистами. Посещение Нехаммером Москвы ставит под удар и без того недостаточную работу Запада. Не исключено, что в ближайшем будущем можно будет наблюдать некоторый раскол в ЕС, спровоцированный именно австрийскими политиками, также как это сейчас происходит со стороны Венгрии.