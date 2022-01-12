Вишенки на похоронном торте «серийного насильника»

Кремль начинает получать по заслугам. И это не «щелчки поносу», это серьёзный «удар под дых».

Мировое сообщество перестало видеть в России великую державу. А если тебя не видят с тобой не считаются, тебя не уважают, тебя игнорируют и просто забывают. Ты никто – Россия!

И даже санкции — это «цветочки». А вот заявления мировых и уважаемых лидеров – это уже вишенки на похоронном торте кремля.

Так, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова относительно НАТО: «НАТО стало чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших после распада Организации Варшавского договора и Советского Союза», Бывший глава МИД Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский назвал Россию «серийным насильником».

Свою реакцию на твит посольства России в Великобритании с цитатой Лаврова европейский политик разместил в своем Twitter,

Сикорский ответил «понятным для России языком»: «Раз и навсегда, на понятном вам языке. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Именно поэтому по вам не скучают. А если попробуете еще раз, получите по яйцам».

Напомним, 9 января в Женеве (Швейцария) состоялся первый раунд переговоров США и России по «гарантиям безопасности». Государственный секретарь Энтони Блинкен исключил уступки в вопросе территориальной целостности Украины на переговорах с Россией. Он подчеркнул, что переговоры ведутся не для того, чтобы пойти на уступки перед угрозой вторжения России в Украину через восемь лет после того, как она оккупировала Крым.

10 января прошла вторая серия переговоров. Проходили переговоры за закрытыми дверями, продолжительность их составила около восьми часов.

После переговоров глава российской делегации заявил, что Россия фактически поставила перед Западом ультиматум – не вооружать всех членов НАТО, вошедших в состав Альянса за последние 25 лет, то есть все постсоциалистические страны. Делегация США на переговорах с Россией отказалась обсуждать ультимативные требования.

И скоро с Россией вообще никто и ничего обсуждать не будет. И страны такой не будет! Да, будет Забайкалье, будет Сибирь, будет Тюмень, будет Смоленск, будет Питер, будет Урал…., возможно даже будет какая то маленькая московия… но России НЕ-БУ-ДЕТ!!!