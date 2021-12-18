Виктор Таран: Кадырову должна отвечать СБУ

07:07 20 Июль Киев, Украина

Виктор Таран называл слова президента Чечни Кадырова провокацией в отношении Владимира Зеленского и всей Украины и объяснил, почему он не должен отвечать на нее.

Угрозы «личной мести» президенту Зеленскому, прозвучавшие в заявлении лидера Чечни Рамзана Кадырова, — это «банальная эмоциональная провокация». Так считает украинский политолог Виктор Таран

Но есть один существенный нюанс.

Кадыров оскорбил не Зеленского, а всю страну, президентом которой он является.

«Несмотря на это, Зеленский не должен персонально отвечать на оскорбления и угрозы Кадырова. Это не его уровень. На эти угрозы обязаны отреагировать СБУ и Нацполиция. Они должны оперативно сделать соответствующие заявления и возбудить уголовные дела. Потому что «пацики» из-за «поребрика» понимают исключительно язык силы. Не отреагируют — давление на Зеленского и Украину будет усиливаться. И не только эмоциональное. Поэтому украинские спецслужбы, действуйте. Если, конечно, вы еще в стране остались». Виктор Таран

Напомним, Россия, которая недавно начала внезапную проверку своих войск, стягивает к границе с Украиной и в оккупированный Крым военную технику и дополнительные соединения.