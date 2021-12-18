Виктор Таран: Кадырову должна отвечать СБУ

Виктор Таран называл слова президента Чечни Кадырова провокацией в отношении Владимира Зеленского и всей Украины и объяснил, почему он не должен отвечать на нее.
Угрозы «личной мести» президенту Зеленскому, прозвучавшие в заявлении лидера Чечни Рамзана Кадырова, — это «банальная эмоциональная провокация». Так считает украинский политолог Виктор Таран
Но есть один существенный нюанс.
Кадыров оскорбил не Зеленского, а всю страну, президентом которой он является.
Напомним, Россия, которая недавно начала внезапную проверку своих войск, стягивает к границе с Украиной и в оккупированный Крым военную технику и дополнительные соединения.
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