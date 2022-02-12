Виктор Ляшко: Никто не будет никого закрывать, если мы будем придерживаться санитарных норм

07:52 24 Сентябрь Киев, Украина

Виктор Ляшко , главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения поделился мнением о сложившейся ситуации в стране.



Статистика, которая публикуется ежедневно, — это данные, опаздывающие на 2−3 дня, но общая тенденция к росту числа инфицированных коронавирусом очевидна. Ситуация тревожная, но не критическая- говорит Ляшко.



Никто никого закрывать не станет, если мы будем придерживаться противоэпидемических норм, и эпидемию можно будет контролировать



В Украине ежедневно проводится от 25 до 30 тысяч ПЦР-тестов. На выходных немного меньше. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения проводится 80% тестов и это — бесплатно.



Является ли эффективным разделение на карантинные зоны? В Украине ежедневно проводится от 25 до 30 тысяч ПЦР-тестов. На выходных немного меньше. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения проводится 80% тестов и это — бесплатно.

Там, где мы вводим строгие ограничения — красные зоны, если местные власти к этому относятся внимательно, есть положительные результаты. Когда местные власти их игнорируют и выдают определенные распоряжения, то есть и последствия этих распоряжений, они расследуются и за эти последствия предусмотрена в том числе уголовная ответственность.



Бизнес должен создать условия для того, чтобы люди могли спокойно передвигаться. Если это рестораны, то столики должны располагаться на расстоянии 1,5 метров. При таких условиях, если мы все будем их соблюдать, никакого полного карантина не должно быть в нашей стране. Предел — количество занятых больничных коек. Иначе система здравоохранения может оказаться на грани коллапса, поскольку кроме ковидних больных у нас еще есть люди с инфарктами, инсультами и другими заболеваниями, кому неотложная помощь должна предоставляться.



На сайте Минздрава публикуется информация о заполненности коек по регионам в 5-дневной динамике. Сейчас в целом по стране мы на грани 50%, но в разных областях разная динамика.



По поводу слухов, которые циркулируют в обществе, мол, после выборов 25 октября «все станет красным, и нас закроют».



Повторюсь: никто не будет никого закрывать, если мы будем придерживаться санитарных норм, и эпидемию можно будет контролировать.



Люди не придерживаются этих норм, пока кто-то из их близких не попадает в больницу, особенно в реанимацию. Потому что кажется, что это такая легкая болезнь и ее легко переносят. Да, многие ее переносят легко, но в то же время, когда мы говорим о необходимости носить маску, то речь идет и о заботе по отношению к людям старшего возраста.







И по поводу национального локдауна, то я бы не привязывался ни к какой дате. На локдаун можно пойти и раньше 25 октября, и позже. Зависит только от роста количества случаев инфицирования коронавирусом. Другие страны показывают пример. Израиль уже пошел. Здесь мало надеяться на то, что мы не повторим этот опыт, хотя нужно все для этого делать.