21:15 04 Август Киев, Украина

Эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко считает, что существует очень большая вероятность того, что Россия начнет осенью военные действия на Черном море.



Главный редактор BlackSeaNews, координатор Морской экспертной платформы Андрей Клименко подтвердил изданию «Комментарии», что считает высокой вероятность начала Россией в этом году военных действий на Черном море



"Вероятность войны на Черном море – более 50%. Возможно даже в 70-80%. Скорее всего, это может произойти в конце сентября или в октябре. Именно тогда сбегается ряд факторов.



Первое – в сентябре стартует активная фаза и концентрация военных сил РФ в Черноморском регионе во время учений "Кавказ-2020". Мы увидим, как те военные корабли, которые брали участие в парадах в Мурманске и Санкт-Петербурге, пойдут в Черное море.



Во-вторых, фактор местных выборов в Украине. Пророссийские силы будут активно расшатывать ситуацию в отдельных местных громадах, расположенных на побережье Азовского и Черного морей. Не исключено, что будут просить помощи от Путина. Во-вторых, фактор местных выборов в Украине. Пророссийские силы будут активно расшатывать ситуацию в отдельных местных громадах, расположенных на побережье Азовского и Черного морей. Не исключено, что будут просить помощи от Путина. К тому же, в июле появились новые факторы, которые обостряют ситуацию. К тому же, в июле появились новые факторы, которые обостряют ситуацию.



Среди них:

открытие железной дороги через Керченский мост, построенный РФ после оккупации Крымского полуострова (теперь страна-агрессор может в течение нескольких дней перебросить значительные военные силы по железной дороге на север Крыма – в Джанкой, в Армянск, в Красноперекопск);

коренные изменения политического режима в России благодаря "обнулению Путина" (суть внесенных в Конституцию РФ изменений – смена авторитарной демократии на персоналистскую диктатуру);

ситуация в Беларуси (то, как зашатался режим Лукашенко, явно перепугал Путина и его клику).

Когда диктаторы чувствуют, что их историческое и физическое время истекает (а тут еще пандемия, экономический кризис), они будут стараться во что бы то ни стало реализовать имперские амбиции, спасти падающей рейтинг. И "царю-Путину" в этом смысле нужна очередная "победоносная война" . В частности – завладение проливами Босфор и Дарданеллы, о чем мечтали прежние правители России еще со времен Российской империи.



Украине следует как можно скорее (и громче) обратиться к США и НАТО с просьбой обеспечить нам защиту в этом регионе. По крайне мере, пока не будут построены ВМС Украины, силы ПВО, пока не появится ракетный щит страны.



Нужно срочно создавать Военно-морскую миссию (или ЕС, или НАТО, или ЕС + НАТО + Украина + Грузия), которая патрулировала бы Черное море по основным путям от Босфора до Одессы, от Босфора до Батуми.



Уверен, что присутствие там натовского флага будет сдерживать дальнейшую российскую агрессию".