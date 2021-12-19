Вероятно, Минские соглашения ждет "модернизация"

В случае если этот год, в вопросе Донбасса, закончится безрезультатно, Украина
обратится к "Нормандской четверке" с просьбой пересмотреть Минские соглашения.
Такое мнение высказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников
"Президент называл срок – один год, в 2020-м он истекает. Думаю, в любом случае минская площадка как логистический центр для решения экономических и гуманитарных вопросов должна остаться. По условиям, которые нереалистично выполнить, будем просить лидеров "Нормандии" поддержать их модернизацию", – сказал он.
Вице-премьер считает, что международные партнеры Украины сожалеют, что "проявили мягкость" и позволили Москве "так далеко зайти, в том числе с текстом "Минска", с жесткими обязательствами, которые Украине было предложено взять на себя".
"Я имею в виду правовые аспекты. Это вмешательство в наш суверенитет", – уточнил Резников.
По его словам, украинская сторона после избрания президентом Владимира Зеленского попыталась "вдохнуть жизнь в пребывающее в коме тело" Минских соглашений и постараться остановить войну.
"Запад это видит, понимает. И если Минск снова не окончится тем, что записано в Минских соглашениях, – проведением выборов под украинским флагом, по украинским законам, восстановлением суверенитета, территориальной целостности, взятием контроля над границей, выведением иностранных войск, – тогда придется честно сказать: "Мы сделали все, что могли, но нет политической воли РФ окончить эту войну", – объяснил Резников.
Напомним, 23 июля Зеленский заявил, что Украина настаивает на "расшифровке каждого пункта" Минских соглашений.
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