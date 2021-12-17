Верещук: мэр и городские депутаты исчерпали себя

Ирина Верещук против принудительного пения гимна в школах Киева
Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что мэр Киева Виталий Кличко и городские депутаты "уже себя исчерпали». Так она на своей странице в Facebook прокомментировала решение о ежедневном исполнении государственного гимна в столичных школах.
Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что мэр Киева Виталий Кличко и городские депутаты "уже себя исчерпали». Так она на своей странице в Facebook прокомментировала решение о ежедневном исполнении государственного гимна в столичных школах.
Верещук отмечает, что или эти депутаты и мэр не имеют глубинного понимания, кто такие украинцы, или же в погоне за хайпом они добрались до использования государственных символов нашей страны.
Притом, она предполагает, что "далеко не все депутаты Киевсовета сами помнят текст гимна, который они хотят, чтобы пели все школьники столицы каждое утро".
Верещук также критикует мэра Кличко за то, что он не вмешался и не остановил инициативу депутатов Киевсовета.
Верещук также критикует мэра Кличко за то, что он не вмешался и не остановил инициативу депутатов Киевсовета.
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