Верещук: большая политика должна быть закрыта для Порошенко

15:36 29 Июль Киев, Украина

Ирина Верещук , нардеп "слуги народа" заявила, что сделает все возможное, чтобы не допустить возвращение Порошенко в большую политику, она считает его деструктором украинского общества.

"Я сделаю все, чтобы он не вернулся. Ему не место в будущем Украины. Он - прошлое, он, возможно, настоящее, он действительно еще есть. Он медиамагнат, олигарх олигархов", - заявила Верещук.

По мнению нардепа, будущее экс-президента находится в юрисдикции Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Мне часто предъявляют: вы народный депутат, почему не сидит Порошенко? Я говорю, слушайте, в вашем вопросе уже есть ответ. Я не могу посадить Порошенко только потому, что я народный депутат. Для этого есть УПК", - объясняет парламентарий.

При этом Верещук призвала уважать субординацию, вертикаль, институт власти.