Верещук: большая политика должна быть закрыта для Порошенко

Ирина Верещук
, нардеп "слуги народа" заявила, что сделает все возможное, чтобы не допустить возвращение Порошенко
в большую политику, она считает его деструктором украинского общества.
"Я сделаю все, чтобы он не вернулся. Ему не место в будущем Украины. Он - прошлое, он, возможно, настоящее, он действительно еще есть. Он медиамагнат, олигарх олигархов", - заявила Верещук.
По мнению нардепа, будущее экс-президента находится в юрисдикции Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"Мне часто предъявляют: вы народный депутат, почему не сидит Порошенко? Я говорю, слушайте, в вашем вопросе уже есть ответ. Я не могу посадить Порошенко только потому, что я народный депутат. Для этого есть УПК", - объясняет парламентарий.
При этом Верещук призвала уважать субординацию, вертикаль, институт власти.
"Да, он (Порошенко, - ред.) политический оппонент, я считаю, что он деструктор по отношению к гражданскому обществу, но я никогда не буду унижать, эмоционально клеймить его личные недостатки, потому что есть институт президента. Порошенко - пятый президент страны", - подчеркнула политик.
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