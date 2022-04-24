Вера, что украинцы на правильной стороне истории, дает большую силу

Украинцы в войне, которую россия навязала Украине, должны быть воинами добра и света, отметил в интервью Радио Свобода правозащитник, один из основателей Украинской Хельсинкской группы, диссидент, проректор Украинского католического университета Мирослав Маринович. Он считает, что сегодня украинское общество переживает национальную сплоченность, преодолело немало отличий.

Как пережить украинцам тяжелое время войны, где брать силы и терпение? Какие смыслы Пасхи должны помочь сегодня? Об этом разговор во время пасхальных праздников с известным украинцем Мирославом Мариновичем.

– Пан Маринович, по меньшей мере восемь раз вы праздновали Пасху, скорее осмысливали этот праздник, вне родительского дома – в неволе. Это были тюрьмы, ссылки, лагеря. В этом году Пасха для украинцев – во время полномасштабной войны. Из вашего опыта, когда вам было эмоционально труднее – тогда, в советских тюрьмах или сегодня, во время полномасштабной войны?

‒ Я бы распределял так ‒ Пасха в мирное время и Пасха в острые, кризисные моменты. Война и лагерь ложатся на один статус. Какая между ними разница? В мирное время, когда все хорошо, духовные вещи прикрываются материальными: кулич, а к куличу колбаска, символы – ива, писанки, одеться в вышиванку. Вот это то, чем мы живем на Пасху. Ни в коем случае я это не осуждаю. Это творит нам культурный фон, мы в нем чувствуем себя дома, нам уютно. Я очень люблю все эти элементы украинской традиции. Они очень теплые. Но при этом напряжение духовных вещей отходит где-то в сторону.

В то время как в кризисные моменты, когда нет времени или возможностей, как в лагере, окружить себя этими символами, человек совершенно ободранный из всех материальных вещей предстает прямо перед Богом. Даже нет священника как посредника.

Все – человек перед Богом: ты, Бог и мир вокруг тебя. И эта разница очень важна, потому что тогда, в те кризисные моменты, это напряжение пасхальных страданий звучат обетом победы торжества жизни над смертью. Это становится главным, а вера умножается в десятки раз. Тогда ты понимаешь, что надежда, которая открывается тебе через Пасху, дает тебе основу, фундамент, силу выстоять.

‒ Пасха традиционно это семейный праздник. Но война внесла немало перемен. И кто будет в кругу родных, а кто будет общаться с самыми дорогими людьми по телефону. Многие пойдут к родному человеку, погибшему от русского агрессора, на кладбище, чтобы на могиле зажечь свечу и принести кусок пояса. А есть и такие люди, которые не знают, что с их родными или где лежат останки. Еще миллионы украинцев эту Пасху проводят вне родного дома, тысячи людей потеряли все, испытали надругательства. Все это сильно накладывается и возникает много вопросов, которые приходится слышать сегодня: почему это так, почему со мной, за что, а главное почему Бог допускает все эти страдания, горе, слезы в Украине? Неужели чаша Господня терпения должна наполниться праведными душами, чтобы зло было остановлено?

‒ Я искал ответ на вопрос, почему Господь так допускает. И нашел ее в Откровении Ивана Богослова и этот ответ в тот момент меня немного ошеломил.

Не знаю, будет ли этот ответ радостным для страдающих, о которых вы говорите. Ибо там Господь в ответ на вопль душ жертв: «Пока, Господи, ты будешь допускать эту несправедливость?», отвечает, что должно дополниться число отстрадавших, должно дополниться число.

Это звучит на наш земной разум страшно. Звучит, что Господь холодно наблюдает за счетчиком, в какой момент ему нужно остановить действие зла. Но я стараюсь смотреть по-другому.

Если мать ждет рождения ребенка, то кто-то может сказать, почему должно быть 9 месяцев? Почему не меньше? Ведь для матери это испытание и чем ближе к родам, тем больше испытаний, а роды проходят в боли.

Почему так Господь зарядил? Ибо такой мир, такая закономерность. Эта закономерность имеет высокий смысл. Господь – сам Бог отец – использовал механизм жертвы для того, чтобы изменить ход событий на Земле. Он послал своего сына, зная заранее и сын знал, что он должен пережить жертву. Устрашающе. Правда? Этот механизм нужен, потому что, когда человек видит внятную жертву, тогда он, во первых, видит внятное зло и может это зло идентифицировать.

Еще несколько месяцев назад в мире люди не могли принять мысль о том, что Россия – это экзистенциальное зло. Потому что, мол, это партнер, немного пришибленный, но партнер для диалога.

Сейчас мы понимаем, что зло такое неистово велико, что перед нами есть выразительное экзистенциальное зло. И это большое достижение. Эта жертва и нужна для этого.

Кроме того, она необходима для того, чтобы на ней выстроить мир. В Откровении Иоанна Богослова есть очень важные слова: «Вот новое творю все».

В фильме Страсти Христовы творческие люди очень мудро поместили эти слова в один характерный момент, когда Иисус несет крест: он смотрит на мать и в боли говорит: Вот новое творю все. То есть жертва является основой создания нового. Поэтому святой богослов Тертуллиан сформулировал такой тезис: «Кровь мучеников – семя Церкви». Опять же можно спросить, почему так. Но через жертву Господь выстраивает следующее.

Потому что через жертву люди, идентифицировав зло, отрекаются от него, очищают свои души, отодвигают от себя зло. Они стремятся к добру и идет очищение общества. Поэтому за жертвой есть большой смысл. Конечно, если бы у меня был человек, ставший жертвой этой войны, этого зла, такое объяснение было бы искусственным и слишком схоластичным.

‒ В первые дни вторжения россии на территорию Украины мир сразу не был готов к такому развитию ситуации, наблюдал, что происходит и вдруг начал не просто сопереживать, но и активно помогать.

‒ Мир перестал быть безразличным, потому что была жертва. Ужасность этой жертвы поражает и вызывает стремление людей отвергнуть это зло, уничтожить его, ликвидировать и это очень много.

‒ Сравнивают Вторую Мировую войну и нынешнюю войну в Украине, истребление нацистской Германией евреев и истребление россией украинцев. Такую жестокость, которую оказывает российская армия, не могут понять в Украине и мире. Многие граждане, бежавшие от обстрелов и оккупации из Донбасса, Луганщины говорят, что не были готовы к такому проявлению жестокости, потому что в 2014 году так не было. Почему такое проявление зла?

– Это воплощение зла дает разрешение, объясняется какими-то призрачными причинами, почему война нужна. Зло легитимизирует насилие. Ты, убив «украинского фашиста», спасаешь человечество от фашизма, спасаешь россия от тех «опасных фашистов». Зло, легитимизированное насилие и в этом есть ужасающее преступление организаторов той войны. Это не только путин. Ужасающее преступление, потому что россия и путин легитимировали насилие. Они его высвобождали, дали ему простор.

‒ Чем закончится легитимизированное насилие?

‒ Это сложный момент для христианства. Потому что, с одной стороны, христиане осознают, что наш мир не идеален. Поскольку в нем все же правит «князь мира», правит в понимании, что нет последнего слова, а он правит, царствует над душами и он выигрывает битву за битвой, но он не выигрывает войны, а битву за битвой может выигрывать. Поэтому, понимая греховность этого мира, мы не можем полностью прилагать законы Царства Небесного к этой грешной земле.

Раньше в католицизме существовала доктрина справедливой войны, сейчас пытаются заменить ее на доктрину справедливого мира, но не всегда это выходит убедительной. Поэтому сейчас в католицизме очень большая доктринальная проблема, потому что нащупывают и еще не могут найти адекватного ответа для нынешнего времени.. Но в чем проблема? Христос говорит, что окончательно победу одерживает любовь. А что значит любовь в случае, когда мы смотрим на это внятное зло? Каждая война для христианства является вызовом, потому что мы верим в Иисуса, Который есть любовь, верим в Бога, Который есть любовь, и мы чувствуем свое несовершенство, потому что мы никак не можем себе до конца представить, что означает формула любви в нынешнем мире.

‒ Сейчас мы четко видим, насколько Украина и россия разные, какое это отличие цивилизаций. Таких отличий много и они красноречивы, начиная от волонтерства, которое с первой волны войны активизировалось, отношении к пожилым людям, женщинам, детям, животным. Мир ясно увидел, что Украина другая. Как вы чувствуете это?

‒ Украинцам нужно сохранить моральный капитал, у которого есть. Этот капитал выразился, когда украинцы с первого выстрела моментально самоорганизовались, не ожидали команды Главнокомандующего.

Бросились туда, где требовалась чья-то человеческая помощь и в этом есть красота Украины, что она способна так, как в муравейнике, а это мой любимый образ, справляться.. Посмотрим на муравейник: одна муравей подставляет плечо, несет ботву, другая защищает от зайд, третья еще что-то. Каждая при деле. Такой большой муравейник сегодня Украина и каждый имеет свою миссию.

Соответственно, россия совсем иначе. Она ждет приказа. В России важны не горизонтали, а вертикали. Поэтому даже на Западе уже поражены, почему такой негибкой является военная тактика.

В Украине армия – это сеть мобильных групп, командиры которых четко знают, что они имеют свою ответственность и свободу принимать решения для выполнения главной цели.. В то время как российские командиры даже в малейших ситуациях ждут команды сверху. Это тоже отражает то, что было нашей бедой в прошлых эпохах, а именно, что мы не хотели одного начальника над нами, у нас каждый сам гетман и так далее. Сейчас эти горизонтали вдруг сработали.

‒ В воспоминаниях вы пишете, что политзаключенные брежневского периода, когда находились за решеткой, по тюрьмам и ссылкам, радовались тому, что видели агонию коммунистического режима. Вы находились в сложных условиях, сидели рядом с «блатными», убийцами, были в ситуациях, где физически и морально выдержать было тяжело. Что давало вам силы находить даже моменты радости?

‒ Силу давало ощущение, что ты на правильной стороне истории, что выбрал добро.

Оно выглядит хилым, слабым, но на самом деле хорошо победит. Поэтому Брежнев пыжился, делал из себя великого мирового лидера, не в меньшей степени, чем сегодня путин, но это было смешно, потому что в лагере мы видели подводные камни, подспудные слабинки этого государства, которые только усиливались.. То есть государство их не лечило, а, наоборот, усиливало.

Сегодня россия умирает не только потому, что она так же прибегает ко лжи, насилию, ненависти, а это все элементы зла. И во время Пасхи еще раз хочу сказать, что это элементы зла и зло не победит.

Я совершенно в этом убежден. Поэтому вера, что украинцы на правильной стороне истории, а не россия, дает большую силу. россия, путин полностью вывел государство за рамки истории вообще, это какой-то плюсквамперфект: и старое вооружение, и старое управление армией, отсталый народ, которого поражают тарелки, холодильники, все бытовые вещи. русские военные словно вырвались из какого-то плюсквамперфекта к нам. Такая сила не может победить. Она может натворить бедствия, но не может победить.

В конце концов, «формула величия россии», которая в последние годы очень сильно проявлялась, должна когда-то дойти до конца. Уже нет ни русской культуры, ни спутников, ничего практически нет. Осталось одно – «зато нас боятся».

путин на этом все время играл, размахивая атомной булавой. Но наступает момент, что и этому конец. На Западе начинают понимать, что нечего бояться россии. Ибо россия окончательно отстала страна. Теперь проблема в том, как демонтировать российский режим, чтобы не вызвать ядерную Третью мировую войну. Третья мировая война уже идет давно, она гибридна, но речь идет о ее ядерной фазе.

‒ россия привязывается к идеологическим датам 9 мая и 22 декабря, когда в 1922 году был создан СССР. Уже на оккупированных территориях Украины готовятся к 9 мая, ставят постамент Ленина. Почему так держится за эти даты Путин и его окружение?

‒ Каждый, кто был бы на месте путина в России, вынужден был бы думать о том, как скрепить империю, какой идеологией, каким героизмом, каким героическим актом в прошлом. Это действительно важно. Для нас, украинских политзаключенных, было очень важно, что мы чувствовали себя очередной группой воинов после УПА. То есть, меняются эпохи, поколения, но приходят новые поколения и каждое поколение становится в этот ряд – начинает бороться за свободу своего народа.

Для путина не свобода важна, а важно скрепить империю. Ибо в России главным элементом их идентичности, национальности есть государство. Без государства они себя представить не могут. Потому скреплять государство это главное. Что у него сегодня для скрепления? Практически ничего. Остались, если говорить о праздниках, 9 мая и это приближение создания советского союза. И в том, и в другом сохранение государственности является главной идеей и в своем распоряжении путин имеет поддвинутую патриархом Кириллом идеологию «русского мира», потому что это вроде бы позволяет скреплять империю. Поскольку провозглашено, что всюду, где русскоязычные люди, всюду это россия, это русский мер.

‒ Поймут ли граждане Украины, страдающие войной, что россия заканчивается там, где начинается украинский язык? Как не навредить в языковом вопросе сегодня в Украине?

‒ Мне очень важно, чтобы мы не стремились одним актом покончить с русскоязычной частью Украины. Не совершаем очередного насилия над теми бедными людьми, потому что путин сделал все возможное, чтобы их наказать фактически за свой русский язык. То есть, относимся к ним с милосердием, не требуем от них сразу резких шагов.

Кто-то сразу перейдет на украинский язык. Давайте чтим таких людей. Но не требуем. Есть такая фраза в Евангелии «что не под силу людям, под силу Господу Богу». Посмотрим, чуть больше 30 лет независимости Украины. Разве мы не видим, как Бог работает с нами и как он преображает лицо Украины! Доверимся ему, но, так сказать, не мешаем ему нашими резкими движениями.

‒ Эта война в Украине показала, что неоднозначна политика Ватикана, который пытался навязать «акт примирения украинки и россиянки», что повлекло за собой бурную реакцию не только среди украинцев. Почему Ватикан, в лице папы, не готов называть вещи своими именами, на зло говорить зло, на преступление – преступление, на преступника – преступник?

‒ Одна из главных причин состоит в том, что Ватикан имеет двойную природу. Это, с одной стороны, усадьба Церкви, а с другой, это государство. Одна логика, одна риторика у Главы Церкви, другая – у Главы государства. Мне кажется, что иногда сам Ватикан не осознает, как он путает эти языки. Посмотрите, как это отражалось во время Второй Мировой войны. Ватикан тоже не мог удостоиться того, чтобы назвать зло злом в лице нацистской Германии. Это одна из возможных причин.

Вторая причина и это касается не только Ватикана, но и всех сообществ. Мы периодически переживаем какие-то кризисы. Проходя через кризис, душой тянемся к ценностям. Ценности становятся в основе нашего фундамента, на котором начинаем строить новую жизнь. А это значит новейшие правила, новейшие стереотипы, новейшие регуляционные механизмы. Нам кажется, что мы их построили на базе ценностей, все верно.

Затем проходит определенное время, меняются ценности, приоритеты у той группы и эти правила начинают быть временами искусственными, но изменить их, подвесить может только следующий кризис. Так это происходило в Западной Европе. После войны вытерли кровавый пот со лба и сказали никогда больше, начали строить новую цивилизацию, когда все сотрудничают друг с другом, нет врага, кто выиграл и проиграл. Решили строить христианскую цивилизацию. А потом в эту цивилизацию начал вторгаться Путин со своими совсем другими правилами.

А как реагировал Запад? Нет-нет, мы его убедим в том, что наша модель лучше. Путин же начал разрушать Запад своей моделью.

Сегодня оказалось, что на Западе в ментальном проявлении, идеологии есть целые участки, которые заскорузли, которые нужно менять, а это трудно сделать, потому что им кажется, что тогда они отрекаются от своих ценностей. Наоборот. Так как Иисус возвращал Израиль к ценностям, к тем первоначальным устоям, так примерно сегодня вся Европа, Украина, россия весь мир должны возвращаться к основополагающим ценностям.

– Потому что тогда смерть.

‒ Иначе смерть.

‒ Какие смыслы Пасхи должны помогать в это тяжелое время украинцам?

‒ Период страстей, поста готовит человека к моменту, когда он ставит себя перед экзаменом совести, задает себе сложные вопросы. Каждый христианин, верующий во Христа, он не может сказать, что это выдумки.

Мы верим в то, что воскресение Иисуса было. Мы верим в то, что его послание к Земле «любите ближнего своего» есть истина. Мы потому себя спрашиваем, что значит формула «любите врагов наших». Каждый раз, каждая война буквально, так сказать, тычет нас в эту проблему.

Я не требую сегодня от украинцев чрезмерного, в этот момент, пока страдают люди, пока каждый день мы видим новые и новые жертвы. Я только прошу Бога воспринять этот возглас боли и ненависти не как ненависть такого холодного зла, которое ставит своей целью ненависть, а просто как открытую рану. Иисус, проживший жизнь на Земле понимает разницу между двумя ненавистями – между настоящей и реакцией, как пароксизмом горя.

Во время Пасхи нам очень важно запомнить, что мы не должны уподобиться нашему врагу. Это наша главная задача. Ведь если мы уподобимся, будем ли рассчитывать на небесную помощь? Реагируя на врага, борясь с ним, мы все же должны помнить, что мы должны быть воинами света, воинами добра.

– Где при этом украинцам находить силу, веру, терпение, как не переступи тонкую границу между добром и злом?

‒ Рецепт извечный. Сила появляется тогда, когда человек помогает ближнему, кто в беде, кто страдает. Каждый из нас во время войны пережил этот момент, когда, кажется, тебя одолевает отчаяние. Смотришь новости и вся сила, словно вышла, а потом видишь кого-то, кому намного хуже, чем тебе и начинаешь помогать и вдруг появился оптимизм и уже силен, можешь жить.

Следовательно, спасение Украины в том, чтобы продолжать помогать тем, кто в беде.. Конечно, человеческие вещи, усталость и все такое будут. Но устали от одного – измените обстоятельства, помогайте по-другому. Этот механизм должен работать. Ибо, когда мы помогаем ближнему, мы получаем от него энергию.

Желаю Украине, так как мы получали энергию на Майданах, каждый чувствовал, какая это неистовая большая энергия, так и сегодня превратить Украину в одну большую, творческую площадь взаимопомощи. И все будет хорошо, и сила придет.