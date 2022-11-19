Венгрия вносить зерно раздора в Европейском Союзе

21:32 19 ноября Киев, Украина

Венгрия заявила министрам финансов стран ЕС на встрече в Брюсселе, что не поддержит необходимые изменения для подготовки пакета помощи Украине в размере 18 млрд евро в следующем году. За это, Еврокомиссия решила приостановить финансирование Венгрии. Официально, такое решение связали с проведением необходимых реформ, связанных с верховенством права. Но все прекрасно понимают, что Будапешт начал переходить границы дозволенного и его пророссийская позиция дестабилизирует единство ЕС. Приостановка финансирования – первое серьезное предупреждение.

Уже были слухи о том, что в Европарламенте начали обсуждать возможность изменения системы голосования таким образом, что для принятия какого-либо решения не потребуется поддержка всех 27 членов. Возможно, могут использовать систему, когда требуется большинство голосов, либо 75%, но не все 100%.

Так же не исключено, если Орбан продолжить действовать в том же ключе, ЕС инициирует процедуру исключения Венгрии из своего состава. Это крайний шаг, но он послужит примером для остальных пропутинских политиков, действующих в правительствах стран членов ЕС.