Венедиктова: Порошенко выгоден пиар на фоне открытых против него производств
08:33 13 Сентябрь Киев, Украина
Известия о возбуждении расследований против Петра Порошенко произвели в свое время настоящий фурор. Толпы протестующих на улицах Киева и под зданием суда, куда бывший президент в маске приходил на допросы. Народ разделялся на «за» и «против».
Выступая на телевидении, генпрокурор Ирина Венедиктова поделилась мнением, что экс-президенту Петру Порошенко просто был очень нужен пиар на фоне открытых против него нескольких уголовных производств.
"Последние несколько месяцев, и мне кажется, как только я пришла на должность генерального прокурора, дела открыты в отношении меня. Я где-то бегаю и кричу, что это влияние на генерального прокурора? Нет, я понимаю, что органы расследуют и они разберутся. А когда человек хочет о себе напомнить, и больше напомнить нечем, бегают и кричат о политических преследованиях", - сказала Венедиктова.
Отвечая на вопрос, нужен ли такой пиар Петру Порошенко, который проработал пять лет президентом, Венедиктова сказала: "Я думаю, что на сегодняшний день ему такой пиар нужен".
Ранее Генпрокурор Ирина Венедиктова записала видеообращение, объяснив завершение досудебных расследований по делам против пятого президента Украины Петра Порошенко.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии