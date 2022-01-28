Венедиктова: Порошенко выгоден пиар на фоне открытых против него производств

08:33 13 Сентябрь Киев, Украина

Известия о возбуждении расследований против Петра Порошенко произвели в свое время настоящий фурор. Толпы протестующих на улицах Киева и под зданием суда, куда бывший президент в маске приходил на допросы. Народ разделялся на «за» и «против».

Выступая на телевидении, генпрокурор Ирина Венедиктова поделилась мнением, что экс-президенту Петру Порошенко просто был очень нужен пиар на фоне открытых против него нескольких уголовных производств.

"Последние несколько месяцев, и мне кажется, как только я пришла на должность генерального прокурора, дела открыты в отношении меня. Я где-то бегаю и кричу, что это влияние на генерального прокурора? Нет, я понимаю, что органы расследуют и они разберутся. А когда человек хочет о себе напомнить, и больше напомнить нечем, бегают и кричат о политических преследованиях", - сказала Венедиктова. Отвечая на вопрос, нужен ли такой пиар Петру Порошенко, который проработал пять лет президентом, Венедиктова сказала: "Я думаю, что на сегодняшний день ему такой пиар нужен".

Ранее Генпрокурор Ирина Венедиктова записала видеообращение, объяснив завершение досудебных расследований по делам против пятого президента Украины Петра Порошенко.