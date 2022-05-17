Великобритания считает невозможным возврат к дипломатии с Кремлем

Борис Джонсон проявляет себя одним из наиболее преданных союзников Украины. Помощь Великобритании говорит сама за себя. Премьер-министр Объединенного королевства не раз резко высказывался в отношении рашистов, в его помощники заявляли, что единственным возможным окончанием войны должна быть капитуляция агрессора.

Действительно, на фоне всех зверств, которые оккупанты творят на Украинской земле, ни о какой дипломатии не может быть и речи. Более того, все договоренности, которые действовали между Кремлем и цивилизованным миром были нарушены, что ставит под сомнение выполнение условий мирного договора агрессором, если бы таковой был подписан. Поэтому, рашистов необходимо склонить к полной капитуляции, которая возможна после поражения на поле боя.

В тоже время, другие европейские лидеры по-прежнему считают дипломатию основным методом решения конфликта. Среди таковых, можно отметить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануаэля Макрона. К слову, последний до сих пор ведет телефонные беседы с “бункерным”, целью которых, судя по всему, является лоббирование интересов Кремля в ЕС. При этом до конца не понятно, что является истинной причиной приверженности к преступному режиму рашистов некоторых европейских представителей – идейные соображения, заинтересованность в газовых контрактах, либо страх.

К счастью, в массе своей, цивилизованный Запад, который показывает невиданную консолидацию в вопросах помощи Украине, разделяет мнение Бориса Джонсона. Такая позиция не оставляет сомнения в том, что после победы Украины, мир будет добиваться смены режима в Кремле и привлечения к ответственности всех военных преступников – от рядового солдата, до высшего руководства оккупантов.