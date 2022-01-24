Великобритания поможет Украине с НАТО

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о том, что Англия готова поддержать нашу страну в НАТО: “На самом деле у Великобритании эти возможности есть. Очевидно, что в НАТО все партнеры имеют право на слово, но есть партнеры, которые берут на себя больше обязательств. Есть такие форматы как «квод» и «квинт», то есть четыре и пять стран. Некоторые иногда шутят, что это определенное такое политбюро в НАТО. Страны, занимающие более активную позицию и, в частности, Британия - одна из этих стран”.

Кроме однозначной поддержке в вопросе присоединения к Североатлантическому альянсу, Великобритания неоднократно предоставляла и продолжает предоставлять военную и экономическую помощь Украине.

Плюс ко всему, наша страна уже имеет возможность обмениваться скрытой информацией с группой союзников: США, Канадой, Новой Зеландией, Австралией и Великобританией. Такая связь осуществляется при помощи формата «Пять глаз».

Очевидно, что лидеры НАТО, готовы к тому, чтобы принять Украину в свой состав. Более того, они уже сейчас внедряют нашу страну в некоторые из своих сфер, поставляют вооружение, обучают украинских военных, выступают щитом в борьбе против российского агрессора. Тем не менее, чтобы Украина вступила в НАТО, необходимо согласие всех 30 членов объединения. К сожалению, на данный момент есть страны, которые против того, чтобы наша страна стала членом Альянса. Голос Великобритании и других стран формата «квод» и «квинт» могут помочь Украине в получение большинства одобрительных голосов, даже при условии отказа некоторых членов НАТО.