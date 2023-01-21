Великобритания официально передает Украине танки

15:07 21 января Киев, Украина

14 английских танков «Challenger 2» и 30 самоходных гаубиц «AS90», а также боеприпасы к ним передает Великобритания Украине. Таким образом, Лондон станет первым, кто предоставит Киеву тяжелые танки.

Это должно послужить примером для других западных партнеров, в частности для Германии, которая, наконец, должна снять запрет на передачу Украине танков «Leopard 2». И хотя в Берлине вновь перенесли сроки поставок собственных бронемашин до 2024 года, разрешение на поставку немецких танков другим странам ЕС, позволит закрыть потребности ВСУ, по крайней мере, на треть.

Великобритания без преувеличения создала прецедент, за которым последуют поставки новой номенклатуры военной помощи для нашей страны. 14 танков вскоре превратятся в десятки, если не сотни единиц тяжелой военной техники западного образца, которая классом превосходит российско-советские аналоги.