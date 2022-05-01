Великий герб. Українське питання

17:27 02 декабря Киев, Украина

Питання великого герба України постає перед нашою державою ще з початку незалежних часів, тобто вже майже тридцять років. З малим гербом ми визначились досить швидко, оскілька велика дискусія стосовно нього завершилася ще за часів Грушевського, адже саме він є основоположником сучасного підходу до української державності та національності в символах. А от питання великого герба відкладалось й відкладалось, що звичайно в умовах інформаційної війни проти України відгравало дуже негативну роль як для українців. Найпопулярнішою версією зображення вважалось зображення козака й лева, які тримали мавлий тризуб у руках і символізували єдність правого й лівого берегів Дніпра, а тобто й усієї України.



З новою силою питання постало наприкінці червня цього року. Не зважаючи на все новіші питання й відкладання, в серпні місяці все ж було розпочато відкритий конкурс, який мав на меті не лише знайти найкращі варіанти, а й загально-національно переосмислити ставлення до поняття великого герба українцями вцілому. Конкурс тривав майже три місяці. Серед запропонованих проектів малюнку були абсолютно різні варіанти, починаючи від абсолютно нових ідей і завершуючи спогадами давно забутих старих, які вже український народ точно не сприймає, як наприклад стилізація тризубу під радянський герб з колосками.



Наприкінці листопаду ми отримуємо переможця конкурсу. На малюнку козах возведений над усіма, а на його попередньому місці красується київський архангел. Такий варіант визвав неабиякі суперечки, адже трактувати такі зміни можна дійсно по-різному. Але не менш критично відреагували і на далю самого автора, адже, як виявилось, він малював все життя карикатури для сатиричних журналів. Тому не зважаючи на фактичного переможця конкурсу, питання й досі залишається відкритим.