«ВЕЧНЫЙ» РЕМОНТ КРЕЙСЕРА «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ», КАК ОБЪЕКТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ВОЕННО-МОРСКОЙ МОЩИ И ПЕРСПЕКТИВ ВМФ РФ

16:12 06 июля Киев, Украина

Несколько дней назад авторитетные российские издания опубликовали новость об аресте по подозрению в хищениях в особо крупных размерах директора 35-го судоремонтного завода С. Вераско, где должны полным ходом ремонтировать и модернизировать авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

Показательно, что в марте та же участь постигла директора 10-го СРЗ Е. Зудина, который также участвует ремонтных работах по восстановлению крейсера.

Не удивительно, что в связи с этим вице-президент по военному кораблестроению Объединённой судостроительной корпорации В. Королев вынужден был заявить о переносе с 2022 на 2023 году срока передачи ВМФ России восстановленного авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Напомним, что последние годы существования «Адмирала Кузнецова» были наполнены чрезвычайными происшествиями.

Для тех, кто по каким-либо причинам пропустил одну из самых крупных техногенных аварий последнего времени напомним, что в ночь с 29 на 30 октября 2018 года, в Мурманске затонул крупнейший в РФ плавучий док ПД-50, в котором на тот момент ремонтировался «легендарный» крейсер.

По официальной версии, из-за внезапного отключения электроэнергии с берега началось неконтролируемое погружение одной из башен дока, приведшее к существенному крену, вследствие чего ПД-50 начал погружаться. Из-за того, что моторную команду дока ранее сократили, а для дизель-генераторов горючее не закупалось, ПД-50 не смог перейти на собственное электропитание и стал тонуть вместе c крейсером При этом 50-тонный башенный кран плавучего дока упал на корабль, пробив палубу в кормовой части и несколько отсеков под ней, но крейсер, благодаря борьбе экипажа за живучесть, остался на плаву, а док затонул. Кроме того, корабль получил пробоину в надводной части борта площадью около 20 м² и повреждение несколько отсеков под палубой.

Ещё до аварии, заместитель главкома ВМФ РФ В. Бурсук, сообщил, что только в 2021 году флот надеется получить обновлённый корабль обратно. Авианесущий крейсер должен был получить в ходе модернизации новые системы ПВО, в частности "Панцирь-М". Кроме того, на нем планировалось поменять энергетическое оборудование, установить новые котлы, ряд новых насосов и новые системы, обеспечивающие полёты: системы посадки, наблюдения, управления.

Уже в ноябре прошлого года, после трагического инцидента, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, заявлял, что модернизация крейсера завершится в четвёртом квартале 2022 года.

По факту реальное положение оказалось ещё хуже прогнозов. Не ранее 2023 года. И это пока далеко не финиш.

P.S.

Согласно геополитической концепции, изучающей контроль за территориями и распределение сфер влияния в мире, двигателем исторического процесса на планете выступает противостояние морских и континентальных держав. Описанная ситуация с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» — это ответ тем «военным экспертам», которые пытаются убедить отечественного обывателя в том, что ВМФ РФ реально может конкурировать с силами НАТО на морском театре военных действий.





