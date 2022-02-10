«Відмазки Кремля»!

Кожного разу, кили мова йде про ескалацію Донбасу, проросійські пропагандисти просувають свої наративами про «геноцид» російськомовного населення та «донбаського народу». Під цим гаслом просувається ідея про можливість визнання Кремлем ним же створених самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». Поширюючи маніпуляції про «злочини проти народу Донбасу» російські силовики та агітпроп спільними зусиллями організовують систему політичних переслідувань українців за злочини, яких ніколи не було.

Так, нещодавно прокремлівський ресурс «Кремля RT» оприлюднив заяву Слідчого комітету РФ, в якій йшлося про відкриття понад 400 кримінальних справ за фактом вчинення «київським режимом» злочинів «проти мирного населення» на Сході України.

Ще одним одіозним випадком є інформація про те, що організації, пов’язані з Є. Пригожиним, направили лист зі звинуваченням Києва у геноциді до міжнародних організацій. Такий лист від «Фонду боротьби з репресіями», адресований голові Ради з прав людини ООН Нажат Шамім, а також головуючій в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Анн Крістін Лінде.

Не буде секретом, що меседж про «геноцид» російськомовного населення та народу Донбасу використовувався і буде використовуватись Кремлем у періоди ескалації для загострення ситуації. В даному контексті кремлівські пропагандисти не забувають про дискредитацію країн-членів НАТО, які підтримують Україну, поширюючи меседжі, що за допомогою їхньої зброї київський режим розстрілює мирне населення України. Також, Кремль успішно використовує наратив про геноцид у «дипломатичних» цілях.