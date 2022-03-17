Важность института банкротства физических лиц

17:48 30 октября Киев, Украина

В Украине впервые в июле 2020 года, Хозяйственный суд Киева, признал физическое лицо банкротом, почему это так важно для Украины рассказал Нардеп Сергей Алексеев.



"Дело в том, что такая процедура является обычной практикой уже несколько десятилетий во многих развитых странах. При определенных условиях граждане могут инициировать процедуру банкротства - и избавиться долгового ярма. В выигрыше остаются все - человек, фактически, может начать жизнь с чистого листа, а кредитор лишается неликвидного актива из своего портфеля, на обслуживание которого необходимо было тратить ресурсы.



В зависимости от страны, условия начала процедуры банкротства и ее последствия различаются. Но главное - у граждан такая возможность есть.





В Украине же до прошлого года банкротстве физлиц было невозможно. Юридические лица и ФОПы могли воспользоваться таким механизмом, а обычные граждане - нет. Поэтому бывали случаи, когда долги платили не только до гробовой доски, но и – передавали по наследству. И неважно было, как изменились жизненные обстоятельства с момента формирования такого долга. Возможно, человек потерял работу или тяжело заболел… Но долг должен был выплатить полностью. Даже "списать" такой долг не было законной возможности - на списанную сумму должен начисляться налог и человек сразу становилась должником уже налоговой. Некоторые с помощью ловких юристов банкротились по процедуре банкротства физлица-предпринимателя. Но это всё равно был не совсем прозрачный механизм.

Однако в прошлом году был принят и вступил в действие новый Кодекс по процедурам банкротства, где отдельно мы прописали возможность банкротства именно для физических лиц. Это стало для Украины в определенной степени революционным шагом.



Теперь каждый украинец, если на то будут основания, может решить вопрос собственной неплатежеспособности. Важно, что инициировать процедуру банкротства может только сам должник. На этот шаг мы пошли, чтобы защитить граждан от нечистых на руку кредиторов. Также за человеком остается последнее жилье - и после завершения процедуры банкротства никто не останется на улице.



Вместе с тем, если выяснится, что должник скрыл имущество, то решение суда может быть аннулировано - и человек лишается права инициировать процедуру собственного банкротства. На законодательном уровне мы максимально сбалансировали интересы и должников, и кредиторов, чтобы поддержать обе стороны. В итоге выиграть должна экономика Украины, потому что механизм банкротства - при всей его необычности для наших граждан - возвращает бывшего должника к активной экономической жизни вместо того, чтобы он прятался от кредиторов".