Важная дата в летописи: битва князей Киевской Руси с монголо-татарами

В первой четверти XIII века на Центральную, Среднюю и Переднюю Азию из глубины Евразийского континента накатилась очередная волна восточных кочевников. Это было новое извержение тюркского мира, шедшее из самого его брюха и ломавшее не только родственные тюркские государственные образования, но захлестнувшее мир восточных славян и смешавшее его в огне, крови и слезах подобно смерчу.

Известное древнерусскому летописцу имя новых азиатских завоевателей Таум (Лаврентьевская летопись) – татары, туркмены, тюрки или турки указывает на этническую природу народа. Удар, пришедшийся в Восточную Европу в первой половине XIII века, был страшен, но Русь смогла устоять и в итоге одолела татар.

31 мая 2022 года отмечается 799-летие битвы на реке Калка.

Сражение происходило в приазовской степи под Мариуполем на реке Калка в 1223 году. Это рубеж, где Киевская Русь впервые столкнулась с монголо-татарами, наследником которых явилось московское царство.

Это трагическая дата. Бой тогда закончился поражением Киевской Руси и его союзников, половецких ханов. Но если народ сильный, он из своих трагедий делает выводы, которые будут укреплять его в дальнейшем.

В летописи сказано :

«Мстислав (Романович) старый добрый князь здесь убит был, и второй Мстислав (Святославич), и других князей тридцать убито было, а бояр и других воинов многое, говорят потому что только киевлян одних погибло на битве десять тысяч.. И был плач и тоска на Руси, и по всей земле слышали эту беду».

Русичи капитулировали после того, как посланный на переговоры атаман бродников Плоскиня, поклялся на кресте, что если русичи сложат оружие – никто из них не будет убит, и «не прольется ни капля крови князей и воевод».

Формально враг обещания сдержал: простых воинов увели в рабство. Крови князей и бояр не пролили: они были положены под доски и задавлены победителями, усевшимися сверху пировать. С этим сражением народный эпос связывает гибель 70 богатырей Киевской Руси.

В настоящее время место битвы является современной линией разграничения между двумя цивилизациями.. Украинцами – свободным, независимым, трудолюбивым и гордым славянским народом, потомками ариев, кельтов и трипольцев и московитами – наследниками монголо-татарской Орды, дикарями в своем развитии, своих амбициях, своей жестокости остались в том же 13-м столе.

Московская пропаганда пытается украсть и вычеркнуть все украинское в свою пользу, переписывая историю, используя украинские таланты, присваивая достижения, манипулируя фактами и откровенно лгая.

Но московиты никак не могут понять, что вся наша история и смертельные жертвы предков были именно ради Свободы Украинства в Украинском Независимом Государстве. Святым делом является, продолжая борьбу наших дедов и прадедов, поставить заслон ордынской угрозе, сохранить достижение Независимости и приумножить его развитием.

Украинцы заслуживают счастливой судьбы, потому что существования будущего Украины заслуживают потомки тех, кто умирал и жертвовал сломанными судьбами ради Святой Украины.

История всегда развивается по спирали. Почти 800 лет назад украинцы не были готовы к измене и стали жертвой. Определенный опыт приобрели мы и в 2014 году.

А 2022 стал тем переломным моментом, который, вопреки ожиданиям русской орды, способствовал укреплению украинской нации, ее идентичности и самобытности! Мы смогли объединиться ради лучшего будущего! Мы получили крепкую, мотивированную, профессиональную армию! Мы получили поддержку всего демократического мира! Мы учимся жить с агрессивным соседом! Мы научились давать достойный отпор недобитым потомкам Орды! Мы поняли, что только вместе мы сильны, только вместе мы непобедимы – в единстве наша сила!