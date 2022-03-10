Василий Мокан: опрос Зеленского будет проводиться с помощью анкет, похожих на бюллетень

10:46 15 Октябрь Киев, Украина

14 октября президент Владимир Зеленский анонсировал на день выборов 25 октября проведение всеукраинского опроса избирателей.



Народный депутат от Слуги народа



«В добровольной форме избирателям будут предлагать принять участие в опросе с пятью вопросами. Будут сымитированы бюллетени с вопросами и возможностями ответов «да/нет», — рассказал нардеп .



По словам Мокана, волонтеры будут проводить опросы за пределами избирательных участков, участие в нем будет добровольным. Ориентировочно на всю Украину выпустят около 5 млн опросников.



«Его идея в том, что он не может и не должен быть связан с избирательным процессом, воздействуя на результаты в день выборов. То есть, это автономный опрос вне участков», — сказал Мокан.



В видеообращении президент заинтриговал «пятью важными вопросами», которые пообещал раскрыть в ближайшее время.



На данный момент Зеленский озвучил два вопроса:



-нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Народный депутат от Слуги народа Василий Мокан заявил, что анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос в день выборов будет проводиться с помощью анкет, похожих на бюллетень.«В добровольной форме избирателям будут предлагать принять участие в опросе с пятью вопросами. Будут сымитированы бюллетени с вопросами и возможностями ответов «да/нет», — рассказал нардеп .По словам Мокана, волонтеры будут проводить опросы за пределами избирательных участков, участие в нем будет добровольным. Ориентировочно на всю Украину выпустят около 5 млн опросников.«Его идея в том, что он не может и не должен быть связан с избирательным процессом, воздействуя на результаты в день выборов. То есть, это автономный опрос вне участков», — сказал Мокан.В видеообращении президент заинтриговал «пятью важными вопросами», которые пообещал раскрыть в ближайшее время.На данный момент Зеленский озвучил два вопроса:



Инициированный Зеленским общенациональный опрос не является референдумом и не будет иметь прямых юридических последствий.