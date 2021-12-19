Вакцинация прямо в трамвае

По правде сказать, этот трамвай хоть и является действующим, однако временно с маршрута снят и поставлен на запасные пути. Он стоит в удобном для людей месте и по пути на работу ежедневно заходят одесситы, чтобы сделать прививку.

Как рассказала Илона Слипченко, жительница Одессы, она прошла вакцинацию в трамвае без проблем. Дело в том, что все ее родственники уже давно были привиты, а она никак не могла этого сделать в связи с большими очередями в типичных пунктах вакцинации. А тут, по словам Илоны, очередей нет и она смогла привиться за то время, пока ждала своего трамвая на работу.

Средство передвижения регулярно дезинфицируют внутри и оно полностью подходит для проведения данного мероприятия. По словам семейного врача Татьяны Пилипенко, ежедневно в трамвае прививают до 100 человек. График приема с 9:00 до 17:30.

Такой подход это то, о чем говорилось ранее – открытие большего количества центров вакцинации. Нестандартный подход делает возможным охватить ту часть населения, которая не может сделать прививку из-за сложного графика на работе или нежелания стоять в очередях. Ранее стало известно о том, что центр вакцинации был открыт в церкви, что также поспособствовало привлечению людей изначально скептически относившихся к процессу вакцинации. Власти Украины могут найти подход, если захотят. По чаще бы так.